Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mobiltelefon geraubt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Schillerstraße

15.12.2024, 19:10 Uhr

Zu einem Raub eines Mobiltelefons kam es am Sonntagabend in der Wolfsburger Schillerstraße.

Ein 19-jähriger Wolfsburger hielt sich an der Bushaltestelle "Kunstmuseum" auf und wartete auf das Einfahren eines Busses. Dabei hielt er sein Handy in der Hand, auf dem er bereits das digitale Busticket geöffnet hatte. Plötzlich näherte sich ihm ein Unbekannter von hinten, entriss ihm sein Mobiltelefon und flüchtete anschließend in Richtung Westen. Der unbekannte Täter war etwa 20 Jahre alt, etwa 175 cm groß und mit einer schwarzen Kapuzenjacke bekleidet. Des Weiteren hatte er eine weiße Tüte in der Hand. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder anderweitige Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell