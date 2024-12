Polizei Korbach

POL-KB: Willingen-Usseln - Einbrecher in Wohnhaus ohne Beute

Korbach (ots)

In der Zeit von Mittwochnachmittag (27. November) bis Sonntagmittag (1. Dezember) brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Usseln ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Die unbekannten Täter begaben sich auf das Grundstück in der Straße Am Osterkopf in Usseln, wo sie im rückwärtigen Bereich auf einen Balkon gelangten. Durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster konnten sie in das derzeit unbewohnte Einfamilienhaus einsteigen. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Räume, konnten aber offensichtlich nichts Wertvolles finden, so dass sie ohne Beute flüchten mussten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

