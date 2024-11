Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen-Wetterburg - Einbrecher in Gaststätte am Twistesee ohne Beute

Korbach (ots)

Ohne Beute blieben bisher unbekannte Täter in der Nacht zum heutigen Freitag bei einem Einbruchsversuch in eine Gaststätte in der Straße Zum Wiggenberg in Wetterburg.

Die Täter schlugen gegen 02.30 Uhr mehrere Scheiben des Gaststättengebäudes am Twistesee ein. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten sie aber nicht in das Gebäude, wahrscheinlich flüchteten sie, da sie einen Alarm ausgelöst hatten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell