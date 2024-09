Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen-Hetzert - Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Straelen (ots)

Am Montag (16. September 2024) wurde gegen 09:50 Uhr auf der Wachtendonker Straße Straße in Straelen-Hetzert ein 73-jähriger Mann aus Kerken schwer verletzt. Er befuhr mit seinem Leichtkraftrad-Roller die Wachtendonker Straße aus Straelen kommend in Richtung Wachtendonk, als er an der Kreuzung zur Niersstraße mit einem von rechts kommenden grauen Mercedes kollidierte. Dessen 86-jähriger Fahrer aus Wachtendonk hatte zunächst vorschriftsmäßig am STOP-Zeichen gehalten, wollte dann die Kreuzung in Richtung Hetzerter Straße überqueren und übersah vermutlich den für ihn von links kommenden Rollerfahrer. Der Fahrer des Leichtkraftrades wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber einer Klinik in Krefeld zugeführt. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. (sp)

