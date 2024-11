Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Exhibitionist im Parkhaus, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Am Mittwochnachmittag belästigte ein Unbekannter eine 47-Jährige durch exhibitionistische Handlungen in einem Parkhaus in der Flechtdorfer Straße in Korbach. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Frau war in einen Supermarkt einkaufen. Der Unbekannte folgte ihr bis zu ihrem in der ersten Parkebene abgestellten Auto. Nachdem sie ihre Einkäufe verstaut hatte, setzte sie sich in ihr Auto. Der Unbekannte stand nun vor ihrem Fahrzeug und manipulierte an seinem entblößten Glied. Die 47-Jährige fuhr weg und erstattete Anzeige bei der Polizei Korbach.

Von dem unbekannten Täter liegt folgende Beschreibung vor:

Etwa 30 bis 35 Jahre alt,

auffallend hagere Gestalt, schwarze Haare, 5-Tage-Vollbart, bekleidet mit dunkler Jeans, schwarze Sportjacke, schwarzer Kappe.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell