POL-KB: Allendorf-Bromskirchen - Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Korbach (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es in der Arolser Straße in Volkmarsen zu einem Brand in einer Lagerhalle einer Werkstatt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, die Brandursache ist noch unklar. Gegen 15.50 Uhr wurde der Polizei Bad Arolsen informiert, dass es zu einem Brand einer Lagerhalle in ...

mehr