Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Reizgas im Kreishaus versprüht, 13 Personen leicht verletzt, Tatverdächtiger von Polizei festgenommen

Korbach (ots)

Am Montagnachmittag (25. November) kam es zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr im Kreishaus in Korbach, da ein zunächst Unbekannter Reizgas versprüht hatte. Insgesamt 13 Personen erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei Korbach konnte einen Tatverdächtigen festnehmen.

Gegen 16.30 Uhr wurde der Polizei Korbach mitgeteilt, dass ein Unbekannter im Eingangsbereich des Kreishausneubaus im Südring Reizgas versprüht habe.

Die Polizei eilte mit mehreren Streifenwagen zum Einsatzort. Dort konnte festgestellt werden, dass insgesamt 13 Personen leichte Verletzungen erlitten. Mitarbeiter und Besucher des Kreishausneubaus klagten über Reizungen der Augen und Atemwege. Die Personen wurden vom Rettungsdienst betreut, mussten aber nicht ärztlich behandelt werden.

Die Feuerwehr Korbach war vor Ort, lüftete das Gebäude und führte Messungen zur Reizgaskonzentration durch. Nach etwa einer Stunde konnte das Gebäude wieder freigegeben werden.

Aufgrund der guten Personenbeschreibung von Zeugen konnte die Polizei im Rahmen der sofortigen und gezielten Fahndung am Hauptbahnhof Korbach einen Tatverdächtigen antreffen, der gerade in einen Zug in Richtung Norden einsteigen wollte. Die Polizeibeamten nahmen den 17-Jährigen vorläufig fest.

Bei der Durchsuchung des in Diemelstadt wohnenden Jugendlichen fanden die Polzisten ein Tierabwehrspray (Pfefferspray), welches als mögliches Tatmittel sichergestellt wurde. Der Tatverdächtige wurde am späten Montagabend wieder auf freien Fuß gesetzt, auf ihn wartet aber ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell