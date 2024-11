Polizei Korbach

POL-KB: Volkmarsen - Brand in Lagerhalle einer Werkstatt, Brandursache noch unklar, Polizei ermittelt

Korbach (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es in der Arolser Straße in Volkmarsen zu einem Brand in einer Lagerhalle einer Werkstatt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, die Brandursache ist noch unklar.

Gegen 15.50 Uhr wurde der Polizei Bad Arolsen informiert, dass es zu einem Brand einer Lagerhalle in der Arolser Straße gekommen ist. Bei Eintreffen der Polizei am Brandort war die Feuerwehr Volkmarsen bereits mit Löscharbeiten beschäftigt. Der Brand in der Halle konnte schnell abgelöscht werden. Andere Gebäude waren vom Brand nicht betroffen, Personen wurden nicht verletzt.

Die ersten Ermittlungen der Polizei Bad Arolsen ergaben, dass ein Mitarbeiter Brandgeruch wahrgenommen hatte. Bei einer Nachschau in der Lagerhalle hatte er Rauch gesehen und schließlich das Feuer in der Halle festgestellt. Anschließend wurde die Feuerwehr verständigt.

Die Höhe des Sachschadens beträgt nach ersten Schätzungen etwa 40.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar, Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei Korbach führt die weiteren Ermittlungen.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell