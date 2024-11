Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen - Einbrecher in Helsen und Massenhausen unterwegs

Korbach (ots)

Am Mittwoch waren bisher unbekannte Einbrecher in Einfamilienhäuser in Helsen und in Massenhausen unterwegs. Einmal erbeuteten sie Schmuck, einmal blieben sie ohne Beute. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Briloner Straße in Massenhausen hatten die Einbrecher zwischen 16.15 und 1900 Uhr mit einem Stein eine Fensterscheibe eingeworfen und das Fenster anschließend geöffnet. In dem Einfamilienhaus durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Sie verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

In Helsen waren die Täter in der Straße Auf der Höhe aktiv. Auch hier nutzten sie einen Stein, um eine Scheibe eines Einfamilienhauses einzuwerfen. Da der Fenstergriff aber abgeschlossen war, konnten sie das Fenster nicht öffnen und gelangten auch nicht in das Gebäude. Sie mussten daher ohne Beute flüchten und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Tatzeit lag zwischen 10.30 und 18.45 Uhr.

In beiden Fällen nutzten die unbekannten Täter die Abwesenheit der Bewohner aus. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Korbach geführt, die unter der Tel. 05631-9710 um Hinweise bittet.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell