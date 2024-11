Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Einbrecher in Wohnhaus

Korbach (ots)

Die Dunkelheit und die Abwesenheit der Bewohner nutzen unbekannte Täter am Donnerstag für einen Einbruch in ein Wohnhaus Am Waldecker Berg in Korbach aus.

Die Täter öffneten gewaltsam ein Kellerfenster und konnte so in das Einfamilienhaus einsteigen. Hier durchsuchten sie mehrere Räume und Behältnisse und entwendeten Bargeld und Schmuck in unteren vierstelligen Bereich. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell