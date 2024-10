Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Gefährliche Körperverletzung im Globus-Parkhaus: Zeugen gesucht

Saarbrücken (ots)

Am Samstag, 19.10.24,12:20 Uhr, befuhren zwei Fahrzeugführer die 1. Etage des Globus-Parkhauses. In dem Zusammenhang kam es offensichtlich zu einer Vorrangverletzung, wobei ein 34-jähriger Fahrzeugführer die Hupe betätigte. Der vor ihm befindliche Pkw-Führer bremste daraufhin abrupt sein Fahrzeug ab, stieg aus und baute sich mit erhobenen Fäusten vor dem Fahrzeug des besagten 34-jährigen auf. Als dieser ebenfalls ausstieg, um die Person mit dessen Verhalten zu konfrontieren, schlug der Täter ihm mit den Fäusten mehrfach ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt hierdurch mehrere Platzwunden. Der Täter wandte sich lautstark während der Auseinandersetzung, vermutlich in arabischer Sprache, an seine Beifahrerin. Diese stieg daraufhin aus und dem sprühte des Geschädigten Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend stiegen beide Personen ein und verließen die Örtlichkeit. Der Geschädigte musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zum Fahrzeug des Täters ist lediglich bekannt, dass es sich um einen roten Citroen (älteres Modell) mit französischen Kennzeichen gehandelt habe. Im Tatfahrzeug befanden sich zwei Kleinkinder auf dem Rücksitz. Beschreibung der Tatverdächtigen: 1. männlich, ca. 35-40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, wenig bzw. sehr kurze Haare, kurzer Bart, kräftige Statur, arabischer Phänotyp. 2. weiblich,ca. 160 cm groß, dunkle Bekleidung, kräftig, lange schwarze Haare, arabischer Phänotyp. Zur Tatzeit war das Parkhaus stark frequentiert. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, Karcherstraße 5, 66111 Saarbrücken, Tel.Nr.: 0681/9321-233, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell