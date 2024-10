Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Frau wird in Einkaufscenter angegriffen und schwer verletzt

Saarbrücken (ots)

Am gestrigen Tag gegen 13:00 Uhr kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung in der Europagalerie Saarbrücken zum Nachteil einer 81 - Jährigen Frau aus Saarbrücken. Die Geschädigte betrachtete gerade eine Schaufensterauslage, als sich ihr plötzlich und völlig unerwartet eine männliche Person näherte und ihr unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Die Geschädigte fiel zu Boden und verletzte sich dabei schwer. Der Täter konnte durch Kräfte der Kontaktpolizei der PI Saarbrücken - Stadt, welche sich zufällig in unmittelbarer Nähe befanden, festgenommen werden. Bei dem Täter handelt es sich um einen 25-Jährigen Mann aus Kronach, Bayern. Die Hintergründe der Tat sowie die Beweggründe des Täters sind bislang unklar. Die Ermittlungen werden durch den Kriminalermittlungsdienst der PI Saarbrücken - Stadt geführt. Der Täter wird am heutigen Tag dem Richter mit dem Ziel der Unterbringung in die Forensik vorgeführt. Die Geschädigte wird in einem Saarbrücker Krankenhaus stationär behandelt.

