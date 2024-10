POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung nach gemeinschaftlichem Ladendiebstahl in Saarbrücken - Wer kennt die abgebildeten Personen?

Saarbrücken (ots) - Am Dienstag, 24. September 2024, überfiel ein zunächst unbekannter Mann in den frühen Abendstunden innerhalb weniger Minuten unter Vorhalt eines Messers ein Casino, eine Tankstelle und eine Bäckerei in der Mainzer Straße in Saarbrücken, wobei er lediglich in der Bäckerei einen ...

