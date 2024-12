Polizei Korbach

POL-KB: Vöhl - Einbrecher in Wohnhäuser

Korbach (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu einem vollendeten und einem versuchten Einbruch in Wohnhäuser in Vöhl. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitag (29. November) zwischen 16.00 und 19.30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Stumpfweg in Vöhl ein.

Die Täter nutzten eine auf dem Grundstück aufgefundene Leiter und gelangten so auf einen Balkon. Hier öffneten sie auf noch nicht bekannte Weise eine Terrassentür und stiegen in das Haus ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten Bargeld im unteren dreistelligen Bereich.

Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Aseler Straße in Vöhl blieben die Täter ohne Beute. Hier hatten sie zwischen Freitagmorgen und Sonntagmittag eine Kellertür aufgehebelt. Im Gebäude wurden mehrere Räume durchsucht, nach ersten Erkenntnissen aber nichts entwendet.

In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei Korbach, die unter der Tel. 05631-9710 um Hinweise bittet.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

