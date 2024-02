POL-PDKO: Schnuppertage der PI Boppard im März

Mülheim-Kärlich (ots) - Bei dem Wohnhausbrand in der Bahnhofstraße in Mülheim-Kärlich dauerten die Löscharbeiten durch die Freiwilligen Feuerwehren der Verbandsgemeinde Weißenthurm bis spät in die Nacht. Sowohl durch den Brand als auch die notwendigen Löscharbeiten entstanden erhebliche Sachschäden. Die Brandursache ist derzeit ungeklärt, die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: ...

mehr