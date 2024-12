Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Raub eines Handys - Täter entkommt mit Fahrrad

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Schillerstraße

16.12.2024, 22.30 Uhr

Am Montagabend kam es in der Schillerstraße in Wolfsburg zu einem erneuten Raubdelikt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist ein Zusammenhang zu den Taten der jüngsten Vergangenheit nicht auszuschließen (wir berichteten).

Am späten Montagabend wartete ein 49 Jahre alter Wolfsburger an der Bushaltestelle Kunstmuseum an der Schillerstraße in Richtung Theater. Als der Mann sein Handy in die Hand nahm, um etwas nachzuschauen, kam plötzlich ein unbekannter Täter von hinten und riss dem Wolfsburger das Handy aus der Hand. Der Täter rannte zu der gegenüberliegenden Bushaltestelle, setzte sich auf ein Fahrrad und fuhr in Richtung Fußgängerzone davon. Der 49-Jährige versuchte vergeblich die Verfolgung aufzunehmen.

Zu der Täterbeschreibung ist lediglich bekannt, dass der Täter dunkel gekleidet war und einen Rucksack trug.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder denen vielleicht im Vorfeld eine Person in der Nähe der Bushaltestelle Kunstmuseum aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell