POL-PDNW: Ziegenbesitzer gesucht...

Bad Dürkheim (ots) - Am Samstag, den 09. November 2024, zwischen 15:00 Uhr und 23:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus Am Stadion in Bad Dürkheim. Unbekannte Täter verschafften sich durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Haus, durchwühlten die Schränke und entwendeten Schmuck in bisher unbekannter Höhe. Die Polizei bittet um Hinweise ...

