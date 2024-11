Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Friedelsheim - Einbruch in Wertstoffhof - Zeugen gesucht

Friedelsheim (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 08.11.24, 17:00 Uhr und dem 09.11.24, 07:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in den Wertstoffhof in Friedelsheim. Bislang Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Objekt. Ersten Ermittlungen zufolge wurden 65 Euro Bargeld entwendet. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter 06322-9630 oder per E-Mail unter pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell