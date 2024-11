Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum vom 09.11.2024, 16:00 Uhr und 10.11.2024, 10:00 Uhr parkte ein schwarzer Mercedes im Nibelungenring in Neustadt an der Weinstraße ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug wurde der schwarze Mercedes im Frontbereich erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete. Es entstand ein Schaden von ca. 3.500 EUR. Die Polizei in Neustadt an der Weinstraße sucht Zeugen, die Hinweise auf das unfallflüchtige Fahrzeug geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Neustadt an der Weinstraße unter Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

