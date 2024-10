Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zusammenstoß zweier Pkw an Ampelkreuzung nahe Flughafenstraße in Langenhagen - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 26.10.2024, sind an einer Kreuzung nahe der Flughafenstraße zwei Pkw zusammengestoßen, wobei eine Person schwer und fünf weitere leicht verletzt wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf knapp 28.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, um die Unfallursache aufzuklären.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei Langenhagen befuhr ein 48-jähriger Fahrer aus Mecklenburg-Vorpommern die Petzelstraße mit einem braunen Nissan, in dem eine 48-jährige Frau und ein 13-jähriges Kind mitfuhren. Von der Petzelstraße wollte er in Richtung eines Parkhauses fahren und kreuzte dabei die Flughafenstraße. Zeitgleich fuhr ein 55-Jähriger aus Hannover in einem roten Ford Transporter die Flughafenstraße in Richtung Westen entlang. In seinem Fahrzeug saßen ein 72-Jähriger Hildesheimer und seine ebenfalls 72-jährige Ehefrau. Beide Fahrzeuge fuhren zeitgleich in die Kreuzung Flughafenstraße/Petzelstraße ein und stießen zusammen. Der 72-jährige Hildesheimer erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen, die weiteren Insassen beider Fahrzeuge wurden leicht verletzt. Zur weiteren Behandlung wurden alle Insassen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Nach eigenen Aussagen fuhren beide Fahrer bei grüner Ampel in die Kreuzung ein.

Die Polizei hat Ermittlungen zur genauen Ampelschaltung und Unfallursache aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung machen können, sich unter der Telefonnummer 0511 109-4217 beim Polizeikommissariat Langenhagen zu melden. /ms, pk

