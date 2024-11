POL-PDLD: Annweiler - E-Scooter entwendet - Zeugen gesucht

Schweigen-Rechtenbach (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Hauptstraße in Schweigen-Rechtenbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Im Zeitraum zwischen dem 31.10.2024, 18 Uhr und dem 01.11.2024, 14 Uhr wurde ein grauer Audi A4 der 52-jährigen Geschädigten im hinteren linken Bereich beschädigt. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz in der Hauptstraße, gegenüber einem Weingut, abgestellt. Aktuell liegen keine Hinweise auf einen ...

