Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Arbeitsunfall; In Haus eingestiegen; Einbrüche; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Pliezhausen (RT): Arbeitsunfall in Gniebel

Bei einem Arbeitsunfall in der Verdistraße in Gniebel ist am Dienstagmorgen eine Person verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge wollte ein 50 Jahre alter Mann gegen 8.15 Uhr mit einem Acht-Tonnen-Bagger offenbar eine Gitterbox mit Metallteilen in eine Baugrube hinablassen. Dabei geriet der Bagger ins Kippen und fiel außerhalb der Grube zur Seite. Der 50-Jährige wurde von der Feuerwehr aus der Fahrerkabine befreit und nach derzeitigem Kenntnisstand mit einer Handverletzung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (mr)

Bad Urach (RT): In Haus eingestiegen und erwischt

Mehrere Streifenwagenbesatzungen sind am Montagabend wegen des Verdachts eines Einbruchs zu einem Wohnhaus in die Straße "Schanz" nach Wittlingen ausgerückt. Ein Zeuge hatte kurz vor 21.30 Uhr den Notruf getätigt, nachdem er verdächtige Beobachtungen auf dem Grundstück gemacht hatte. Die Beamten trafen im Haus insgesamt sechs, teilweise jugendliche und heranwachsende Tatverdächtige an und nahmen sie vorläufig fest. Diese hatten sich offensichtlich aus Neugier in das leerstehende und leergeräumte Gebäude begeben. Der zunächst angenommene Verdacht eines geplanten Einbruchsdiebstahls bestätigte sich nicht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Sechs auf freien Fuß gesetzt. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs. (gj)

Esslingen (ES): In Lieferdienst eingebrochen und Pkw gestohlen (Zeugenaufruf)

Auf Bargeld und einen Pkw hatte es ein Unbekannter abgesehen, der von Sonntag auf Montag in den Geschäftsraum eines Lieferdienstes in der Neckarstraße eingebrochen ist. Zwischen 22 Uhr und zehn Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Innenraum. Dort entwendete er unter anderem Bargeld und den Schlüssel zu einem vor dem Gebäude abgestellten Toyota Aygo mit dem amtlichen Kennzeichen ES-SN1401, mit dem er anschließend offenbar flüchtete. Zeugen, die von Sonntag auf Montag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Lieferdienstes gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3105768-0 beim Polizeiposten Oberesslingen zu melden. (rd)

Nürtingen (ES): Kind beim Spielen verletzt

Die Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Polizei sind am Montagvormittag zu einem verletzten Kind in die Johannes-Vatter-Straße gerufen worden. Dort war kurz nach zehn Uhr ein Vierjähriger beim Spielen mehrere Meter von einem Baum gestürzt. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt der Junge glücklicherweise nur leichte Verletzungen und wurde nach der ersten Versorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (gj)

Haigerloch (ZAK): Auffahrunfall nach Spiegelstreifer

Ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen hat sich am Montagnachmittag auf der B 463 zwischen Owingen und Haigerloch ereignet. Gegen 14.50 Uhr kamen sich dort ein MAN-Laster und ein VW Crafter entgegen, wobei die Außenspiegel der Fahrzeuge zusammenstießen. Aufgrund umherfliegender Teile bremste ein 29-Jähriger, der mit seinem Sprinter hinter dem MAN in Richtung Owingen unterwegs war, ab. Eine ihm nachfolgende Frau im Alter von 59 Jahren, die durch die Spiegelteile offenbar ebenso abgelenkt war, fuhr in der Folge mit ihrem Skoda auf den Sprinter auf. Den Gesamtschaden an den vier Fahrzeugen schätzt die Polizei auf circa 8.300 Euro. Der Skoda war zudem nicht mehr fahrtauglich. (mr)

Bisingen (ZAK): Mit Gegenverkehr kollidiert

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der L 360 ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt worden. Ein 65-Jähriger war gegen 18.40 Uhr mit einem Opel Corsa auf der Landstraße von Thanheim herkommend in Richtung Onstmettingen unterwegs. Kurz nach der Brücke über den Klingenbach kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur seitlichen Kollision mit dem Audi TT einer 55 Jahre alten Frau. Der Unfallverursacher und die Audi-Lenkerin mussten mit Rettungswagen in Kliniken gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro. Gegen 20 Uhr war die Straße wieder frei befahrbar. (ms)

Rangendingen (ZAK): Einbrecher unterwegs

In Rangendingen ist am Dienstag in ein Unternehmen eingebrochen worden. Wohl in der Zeit zwischen 0.30 Uhr und 1.45 Uhr wurde ein Fenster des Gebäudes in der Straße Im Hitzenried aufgehebelt, worauf der oder die Täter ins Innere gelangten. Dort öffneten sie einen Tresor gewaltsam und entwendeten daraus Bargeld. Der angerichtete Sachschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Hechingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

