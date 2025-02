Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Böller in Schulgebäude gezündet; Verkehrsunfälle; Einbrüche; Anhänger gestohlen; Kaminbrand

Reutlingen (ots)

Böller in Schulgebäude gezündet

Einsatzkräfte der Polizei sind am Montagvormittag zu einer Schule in der Frauenstraße gerufen worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 16-jähriger Schüler gegen 9.20 Uhr am Ende der Pause im Treppenhaus einen Böller angezündet haben, den ein 15-jähriger Schüler in der Hand hielt. Der Jüngere ließ den Böller daraufhin fallen und dieser detonierte. Durch den lauten Knall erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand zwei Schülerinnen und eine Lehrerin nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Sie begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Gegen den 15- und den 16-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, eingeleitet. (rd)

Eningen (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag an der Einmündung K6729 (Klosterstraße) / B312 entstanden. Eine 22-Jährige wollte kurz vor 14 Uhr mit einem VW Golf von der Kreisstraße aus auf die Bundesstraße einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigt von Pfullingen in Richtung Unterhausen fahrenden Fiat 500 einer 64-Jährigen. Bei dem anschließenden Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (rd)

Deizisau (ES): In Firma eingebrochen

In ein Firmengebäude in der Sirnauer Straße ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. Zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 7.45 Uhr, beschädigte ein Unbekannter eine Fensterscheibe und gelangte so ins Innere der Firma. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Plochingen ermittelt. (rd)

Ostfildern-Ruit (ES): Hochwertige Baumaschinen gestohlen (Zeugenaufruf)

Ein bislang Unbekannter hat von Freitag bis Montag von einer Baustelle in der Hedelfinger Straße mehrere hochwertige Baumaschinen gestohlen. Zwischen 11.30 Uhr und 6.30 Uhr brach der Dieb gewaltsam einen Container auf dem Baustellengelände auf und entwendete aus diesem gleich mehrere, hochwertige Baumaschinen, darunter einen Bohrhammer und eine Pressmaschine. Der Wert des Diebesgutes beträgt mehrere tausend Euro. Zeugen, die in dieser Zeit im Bereich der Baustelle verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3416983-0 zu melden. (gj)

Dettingen/Teck (ES): Anhänger gestohlen (Zeugenaufruf)

Ein Anhänger ist von Donnerstag auf Montag in der Kelterstraße gestohlen worden. Der mit einem Schloss gesicherte Anhänger der Marke Eduards, mit dem Kennzeichen GP-TB 420, war am Fahrbahnrand des Industriegebiets abgestellt gewesen. Wer im fraglichen Zeitraum in der Kelterstraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Verbleib des Anhängers geben kann, wird gebeten sich unter 07021/501-0 beim Polizeirevier Kirchheim zu melden (gj)

Kusterdingen (TÜ): Diebstahl auf Baustelle

Akkuschrauber, Ladegeräte und persönliche Gebrauchsgegenstände im Wert von mehreren hundert Euro hat ein Dieb über das vergangene Wochenende von einer Baustelle in der Markwiesenstraße gestohlen. Der Kriminelle drang dazu gewaltsam auf das eingezäunte Gelände ein und brach einen Baustellencontainer auf, aus dem er die Gegenstände mitgehen ließ. Der Polizeiposten Kirchentellinsfurt hat die Ermittlungen übernommen. (gj)

Meßstetten (ZAK): Kaminbrand in Oberdigisheim

Zu einem Kaminbrand sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Sonntag und Montag in die Straße Geyerbad ausgerückt. Am Sonntagnachmittag, kurz vor 15 Uhr, bemerkte ein Hausbewohner aus einer Wand austretenden Rauch und wählte den Notruf. Die Feuerwehr stellte daraufhin einen Kaminbrand fest, entfernte Teile der Wandverkleidung und löschte die Flammen. Auch ein Schornsteinfeger wurde hinzugezogen und eine Brandwache gehalten. Am Montagmorgen, kurz nach 6.30 Uhr, mussten die Rettungskräfte erneut zu dem Wohnhaus ausrücken. Offenbar hatte sich der Brand in einer Zwischendecke des älteren Bauernhauses ausgebreitet. Die anschließenden Löscharbeiten zogen sich bis zum späten Vormittag hin. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden dürfte ersten Schätzungen zufolge im sechsstelligen Bereich liegen. (rd)

