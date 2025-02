Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand; Verkehrsunfälle; Auseinandersetzungen; Amtsanmaßung; Feuerwerkskörper in Bank gezündet; Einbruch; Gasaustritt; Erfolgreiche Vermisstensuche

Brand von Kartonagen

In die Theodor-Fischer-Straße sind Feuerwehr und Polizei am Sonntagabend, kurz nach 18.30 Uhr, ausgerückt. Dort war einer Zeugin eine starke Rauchentwicklung aus der Papiermülltonne des örtlichen Kindergartens aufgefallen. Durch die Feuerwehr konnten die brennenden Kartonagen in der Mülltonne rasch gelöscht werden. Diese dürften nach derzeitigem Kenntnisstand von einem Unbekannten in Brand gesetzt worden sein. Der Sachschaden an dem Müllbehälter blieb überschaubar. Eine Gefahr für umliegende Gebäude bestand nicht. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen. (mr)

Reutlingen (RT): Mit E-Scooter gestürzt

Am Sonntagabend hat sich ein 34-Jähriger nach einem Sturz von einem E-Scooter schwere Verletzungen zugezogen. Nach ersten Feststellungen befuhr der Mann gegen 19.50 Uhr verbotswidrig den parallel zur Silberburgstraße verlaufenden Gehweg in Fahrtrichtung Karlstraße. Unmittelbar vor der Einmündung mit der Breitertstraße prallte er auf eine Steinmauer. Er musste aufgrund der Schwere seiner Verletzungen in einem Klinikum behandelt werden. (tr)

Reutlingen (RT): Unfall im Kreisverkehr

Im Kreisverkehr Württemberger Straße / Ermstalstraße hat sich am Samstagmittag ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignet. Gegen 13.30 Uhr fuhr eine 71 Jahre alte Frau mit ihrem Opel Mokka von Metzingen herkommend in den Kreisel ein und kollidierte mit dem bereits darin befindlichen Opel Astra eines 69-Jährigen. Beim Zusammenstoß erlitt die 61 Jahre alte Beifahrerin im Astra ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Eine ärztliche Versorgung vor Ort wurde nicht benötigt. Insgesamt dürfte sich der Blechschaden an den Autos auf circa 15.000 Euro belaufen. (mr)

Reutlingen (RT): 18-Jährigen angegriffen

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Sonntagabend auf einem Parkplatz in der Föhrstraße ereignet hat. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 18-Jähriger dort gegen 21.50 Uhr von einem 20 Jahre alten Bekannten mit einer Schusswaffe bedroht und anschließend von dem Beschuldigten und einem Begleiter geschlagen und getreten worden sein. Dabei soll auch ein Schlagring zum Einsatz gekommen sein. Der nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzte 18-Jährige verzichtete auf eine sofortige ärztliche Versorgung. Im Zuge einer eingeleiteten Fahndung nach den beiden Tatverdächtigen, die jeweils mit einem Pkw davongefahren waren, konnten beide Fahrzeuge wenig später in Bad Urach festgestellt werden. Sowohl der 20-Jährige als auch der 30 Jahre alte Fahrzeuglenker wurden einer Kontrolle unterzogen. Eine Schusswaffe oder ein Schlagring wurden im Zuge der Kontrolle nicht aufgefunden. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (rd)

Reutlingen (RT): Mit Pfefferspray angegriffen

Am Sonntagabend ist es in der Unterführung am Bahnhof zu einer Auseinandersetzung gekommen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge waren eine 16-Jährige und ihr 17 Jahre alter Begleiter gegen 19.10 Uhr zu Fuß in der Unterführung in Richtung Burkhardt+Weber-Straße unterwegs. Dort sollen die beiden unvermittelt von einer Jugendlichen mit Pfefferspray besprüht worden sein. Die Angreiferin, die sich in Begleitung einer weiteren Jugendlichen befunden hatte, flüchtete. Beide Geschädigte wurden vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. Eine eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Pfullingen (RT): Blaulicht an Privat-Pkw angebracht

Wegen des Verdachts der Amtsanmaßung ermittelt das Polizeirevier Pfullingen seit Sonntagabend gegen einen 21 Jahre alten Mann. Ein Zeuge alarmierte gegen 22 Uhr die Polizei, nachdem er einen Mercedes bemerkt hatte, der mit eingeschaltetem Blaulicht durch das Stadtgebiet von Reutlingen fuhr. Der Mercedes wurde offenbar zudem quer auf die Straße vor den Wagen des Zeugen gestellt, um so eine Verkehrskontrolle zu suggerieren. Der Mercedes und seine vier Insassen konnten von einer Streifenwagenbesatzung auf einem Firmengelände in der Pfullinger Marktstraße einer Kontrolle unterzogen werden. Im Handschuhfach des Wagens entdeckten die Beamten ein mobiles Blaulicht, das beschlagnahmt wurde. Gegen den 21 Jahre alten Fahrer des Pkw wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. (rd)

Münsingen (RT): Von der Straße abgekommen

Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der L230 entstanden. Ein 44-Jähriger befuhr gegen 19.20 Uhr mit einem Seat Leon die Landesstraße von Böttingen herkommend in Richtung Magolsheim. In einer leichten Linkskurve kam er dabei mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanken. Der 44-Jährige blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Die L230 musste im Bereich der Unfallstelle bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und Abschlepparbeiten bis etwa 20.30 Uhr halbseitig gesperrt werden. (rd)

Esslingen (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist nach derzeitigem Ermittlungsstand die Ursache für einen Verkehrsunfall mit Personenschaden am Sonntagmorgen. Gegen 5.40 Uhr kollidierte eine 41 Jahre alte Frau mit ihrem Toyota im Kreuzungsbereich Georg-Deuschle-Straße / Hindenburgstraße mit einer vorfahrtsberechtigten, 28-jährigen Radfahrerin, die dabei auf die Motorhaube des Wagens aufgeladen wurde. Aufgrund ihrer beim Unfall erlittenen Verletzungen musste die Radlerin in eine Klinik gebracht werden. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 2.000 Euro. (mr)

Esslingen (ES): Vor den Augen der Polizei bei Rot über die Ampel

Ein Pkw-Lenker ist am Sonntagnachmittag mit quietschenden Reifen vor einer Streife des Polizeireviers Esslingen bei Rotlicht über die Kreuzung Plochinger Straße / Ulmer Straße gefahren. Bei der anschließenden Kontrolle kurz vor 16 Uhr stellten die Beamten des Weiteren fest, dass sich drei kleine Kinder ohne die vorgeschriebene Sicherung in dem Renault befanden. Das jüngste Kind saß dabei auf dem Schoß der Beifahrerin. Den 40 Jahre alte Pkw-Lenker erwartet nun ein Bußgeldverfahren. (gj)

Esslingen (ES): Feuerwerkskörper in Bankfiliale gezündet (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat am Sonntagabend einen Feuerwerkskörper im Vorraum einer Bankfiliale in der Sulzgrieser Straße gezündet. Passanten hatten kurz vor 21 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sie einen lauten Knall aus der Bank gehört hatten. Anschließend soll ein maskierter Mann die Filiale verlassen haben und mit einem E-Scooter davongefahren sein. Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde durch die Detonation eine Glasscheibe beschädigt. Die Geldautomaten wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Bankfiliale musste für den Kundenverkehr vorübergehend geschlossen werden. Von dem Unbekannten liegt folgende Personenbeschreibung vor: Er war mit einer grau/grüne Winterjacke mit aufgezogener Kapuze bekleidet. Zudem trug er eine dunkle Hose und war mit einem schwarzen Tuch maskiert. Zeugen, die den Verdächtigen gesehen haben oder weitere Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/31057681-0 beim Polizeiposten Oberesslingen zu melden. (rd)

Neuhausen (ES): Mit E-Scooter gestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein 63 Jahre alter E-Scooter-Fahrer bei einem Sturz am Sonntagabend auf der Lindenstraße erlitten. Der Mann stürzte aus bislang ungeklärter Ursache gegen 18.50 Uhr an der Ecke Linden-/ Denkendorfer Straße zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (rd)

Wendlingen (ES): In Firmengebäude eingebrochen

In ein Firmengebäude in der Neuffenstraße ist von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 15.45 Uhr eingebrochen worden. Nachdem der Täter ins Gebäudeinnere gelangte war, entwendete er einen Tresor und brach mehrere Schränke auf. Weiter fiel ihm ein kleinerer Bargeldbetrag in die Hände. Der Polizeiposten Wendlingen ermittelt. (gj)

Ostfildern (ES): Gas ausgetreten

Der Geruch von Gas im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Neuhäuser Straße in Nellingen hat am Sonntagvormittag die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Kurz nach 11.30 Uhr hatten Bewohner den seltsamen Geruch wahrgenommen und den Notruf getätigt. Durch die Einsatzkräfte wurde der betroffene Straßenbereich abgesperrt. Bei der Überprüfung des Kellers, bei der auch der städtische Gasnotdienst involviert war, bestätigte sich der Austritt von Gas aus der Zuleitung. Als Ursache dürfte ein technischen Defekt in Betracht kommen. Verletzt wurde niemand. In der Folge wurden sowohl die Gasleitung, als auch die Heizanlage abgestellt. Eine Fachfirma wurde mit der Reparatur beauftragt. (gj)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Vermisstensuche

Die Polizei hat am Sonntagabend nach einer in Leinfelden vermissten Dame gesucht. Die gesundheitlich eingeschränkte Seniorin hatte ihr Domizil im Laufe des Sonntags unbemerkt verlassen und war am Abend nicht zurückgekehrt. Neben der Alarmierung von Rettungssuchhunden kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Im Zuge der Suchmaßnahmen konnte die Frau gegen 22.10 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung in Leinfelden angetroffen werden. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. (tr)

