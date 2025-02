Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Verkehrsunfall; Randalierer; Einbruch; Auseinandersetzung in Gaststätte; Sachbeschädigung

Reutlingen (ots)

Pkw in Brand geraten

Zu einem Fahrzeugbrand ist es am Samstagnachmittag gegen 15.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Dieselstraße gekommen. Ein VW Caravelle war während der Fahrt vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Der Fahrer konnte das Fahrzeug noch rechtzeitig auf dem Parkplatz abstellen und zusammen mit seinem Sohn unverletzt verlassen. Die Feuerwehr, welche mit sieben Einsatzkräften vor Ort kam, löschte die Flammen. Durch die Hitzeentwicklung wurde außerdem eine in der Nähe stehende Straßenlaterne in Mitleidenschaft gezogen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden kann bislang nicht beziffert werden.

Frickenhausen (ES): Gartenhaus niedergebrannt

Der Brand eines Gartenhauses auf einem Grundstück zwischen Frickenhausen und Tischardt in der Nähe des Burrishof hat am Samstagmittag, gegen 13.45 Uhr, zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Eine Anruferin hatte den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, die mit drei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften zur Bekämpfung des Feuers anrückte. Das Gartenhaus wurde durch den Brand vollständig zerstört, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache aufgenommen.

Esslingen (ES): Betrunken gegen Einfahrtstor geprallt

Ein Verkehrsunfall hat sich am frühen Sonntagmorgen in der Straße Am Hangelstein ereignet. Der 28-jährige Fahrer eines Opel teilte der Polizei gegen 3 Uhr mit, dass er mit seinem Fahrzeug verunfallt sei. Vor Ort konnten die Beamten feststellen, dass der 28-Jährige aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte, von der Fahrbahn abkam und gegen ein Einfahrtstor prallte. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer wahrnehmen, was ein durchgeführter Atemalkoholtest mit über drei Promille auch bestätigte. Die Durchführung einer Blutprobe sowie die Beschlagnahme seines Führerscheins wurden daraufhin angeordnet. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Eine Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Filderstadt (ES): Busfahrer beleidigt und Polizeibeamte angegriffen

Gleich mehreren Strafanzeigen sieht sich ein 49-Jähriger entgegen, der am Samstagnachmittag mehrfach in den Ortsteilen Stetten und Plattenhardt auffällig geworden ist. Zunächst geriet der Mann aufgrund einer Meinungsverschiedenheit mit einem Busfahrer aneinander, den er in der Folge mit nicht zitierfähigen Ausdrücken beleidigte. Nach erfolgter Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei gingen nur etwa eine Stunde später erneut Meldungen über den Notruf ein, dass eine männliche Person in einem Bus randalieren und Fahrgäste belästigen würde. Bei dem Störer handelte es sich um den zuvor bereits zur Anzeige gebrachten Mann, der sich dieses Mal von den eingesetzten Polizisten jedoch nicht beruhigen ließ und aufgrund seines anhaltend aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen werden sollte. Gegen die Maßnahme leistete er erheblichen Widerstand und trat mit seinem Fuß mehrfach gegen eine Beamtin. Diese erlitt hierdurch leichte Verletzungen, konnte ihren Dienst jedoch fortsetzen. Der 49-Jährige wurde in der Folge einem Arzt vorgestellt und verbrachte den restlichen Tag in einer Gewahrsamszelle.

Kirchheim unter Teck (ES): Täter auf frischer Tat ertappt

Zwei Einbrecher sind am frühen Sonntagmorgen auf frischer Tat ertappt worden. Die Unbekannten hebelten gegen 04.30 Uhr zunächst ein Fenster an einem Kiosk an den Bürgerseen auf und gelangten hierüber in das Gebäude. Während sie den Innenraum durchsuchten wurden sie vom anwesenden Betreiber überrascht. Bei der folgenden Auseinandersetzung erlitt der 63 Jahre alte Gastwirt leichte Verletzungen. Den Einbrechern gelang es schließlich noch vor dem Eintreffen der Polizei unerkannt zu flüchten. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Personen nicht mehr festgestellt werden. Ob etwas entwendet wurde ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Kirchheim mit Unterstützung der Kriminaltechnik aufgenommen hat.

Nürtingen (ES): Kellerbrand

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Samstagvormittag zu einem Kellerbrand in die Straße Im Vorderen Feld nach Zizishausen ausgerückt. Dort war es nach derzeitigem Ermittlungsstand um kurz nach 11 Uhr aufgrund eines technischen Defektes an einer Waschmaschine in einem Kellerraum des Mehrfamilienhauses zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung gekommen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte die im Erdgeschoss wohnhafte vierköpfige Familie das Haus bereits eigenständig verlassen. Ein im Obergeschoss wohnhaftes Ehepaar im Alter von jeweils 83 Jahren musste durch die Feuerwehr über eine Drehleiter gerettet werden. Beide wurden vom Rettungsdienst mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation in ein Klinikum gebracht. Ein Ausbreiten des Feuers konnte durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro.

Esslingen (ES): Mann nach Auseinandersetzung in Gewahrsam genommen

Ein 46-Jähriger musste nach einer Auseinandersetzung am Samstagabend in einer Gaststätte in der Indexstraße von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann gegen 19.45 Uhr mit zwei weiteren Besuchern der Lokalität in Streit geraten sein, in dessen Verlauf die beiden 23-jährigen Kontrahenten von dem 46-Jährigen körperlich angegangen und leicht verletzt wurden. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde dem stark alkoholisierten Aggressor ein Platzverweis erteilt, welchem er trotz mehrfacher Aufforderung nicht nachkam, so dass der Mann schließlich in eine Arrestzelle des Polizeireviers Esslingen verbracht wurde.

Kusterdingen (TÜ): Gebäudebrand mit hohem Sachschaden

Zu einem Dachstuhlbrand in der Albstraße ist in der Nacht zu Sonntag ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgerückt. Gegen 00.30 Uhr bemerkte eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses den Brand in der Dachgeschosswohnung und setzte daraufhin einen Notruf ab. Alle sechs Bewohner, die sich zu diesem Zeitpunkt im Gebäude befanden, konnten dieses selbstständig noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte unverletzt verlassen. Der Feuerwehr gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen und in einem mehrstündigen Einsatz alle verbliebenen Glutnester zu löschen. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte ein Grill auf einem Balkon ursächlich für den Brand gewesen sein, die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Dachgeschoss- als auch die darunter befindliche Wohnung bleiben bis auf Weiteres unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert tausend Euro geschätzt.

Kusterdingen (TÜ): Jagdeinrichtungen beschädigt und beschmiert

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen bislang unbekannte Täter, die im Zeitraum zwischen Donnerstagnacht und Freitagabend zwei Hochsitze am Waldrand zum Reutlinger Weg beschädigt und mit Farbe besprüht haben. Ein Jagdberechtigter entdeckte gegen 22.45 Uhr die Jagdkanzeln, deren Stützen abgesägt wurden und die in der Folge in sich zusammengebrochen waren. Die am Boden liegenden Trümmer wurden zudem mit Slogans besprüht, welche auf eine Tierschutzorganisation als Täterschaft hindeuten. Der Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt.

Balingen (ZAK): Küchenbrand

In der Filderstraße im Ortsteil Frommern ist es am Samstagabend gegen 21.30 Uhr zu einem Küchenbrand in einer Wohnung gekommen. Ersten Ermittlungen zu Folge brach das Feuer im Bereich der Dunstabzugshaube aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Flammen bereits durch den 91-jährigen Wohnungsinhaber gelöscht worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Der 91-Jährige wurde wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxikation durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die freiwillige Feuerwehr war mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort.

