POL-RT: Verkehrsunfälle, Einbruch, Körperverletzung

E-Scooter-Fahrer auf Fahrradstraße übersehen

Ein E-Scooter-Fahrer ist am Freitagnachmittag gegen 15.45 Uhr bei einem Zusammenprall mit einem Pkw in der Reutlinger Oststadt leicht verletzt worden. Ein 65-Jähriger war mit seinem VW-Golf auf der Bismarckstraße in Richtung Karlstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Straße "Planie" missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 17-jährigen E-Scooter-Fahrers, welcher auf der bevorrechtigten Fahrradstraße in Richtung Innenstadt unterwegs war. Bei der Kollision prallte der 17-Jährige gegen die Windschutzscheibe des VV-Golf und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Durch den Rettungsdienst wurde der E-Scooter-Fahrer zur weiteren Untersuchung in eine Klinik verbracht, die er nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Eningen u.A. (RT): Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Samstagmorgen, gegen 01.40 Uhr, ist es auf der B312 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 28-jähriger BMW-Fahrer befuhr die B312 von Unterhausen kommend in Richtung Reutlingen. Im Bereich der Einmündung zur Straße "Steinmauer", kurz nach dem Ursulabergtunnel, überholte dieser mit überhöhter Geschwindigkeit eine 29-jährige VW-Fahrerin rechtsseitig. Hierbei kam es zum Kontakt beider Fahrzeuge und der VW kam ins Schleudern. Ohne sich um den Unfall zu kümmern fuhr der BMW-Fahrer weiter, verlor aber kurze Zeit später im Bereich der Anschlussstelle Eningen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Straße ab, überfuhr im weiteren Verlauf den Grünstreifen und schanzte über die Fahrbahn der Auffahrt Eningen und kollidierte mit dem Betonfundament der dortigen Fußgängerbrücke sowie mit einem Baum. Das Fahrzeug wurde anschließend wieder auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und kam dort zum Stehen. Hierbei wurde der Fahrer leicht und die beiden Mitfahrer schwer verletzt. Der BMW fing an zu brennen. Durch die erste eingetroffene Streifenwagenbesatzung konnten die Flammen mittels Feuerlöscher gelöscht werden. Währenddessen versuchte der BMW-Fahrer zu Fuß zu flüchten, konnte aber nach kurzer Verfolgung eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille, woraufhin er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 28-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und zusätzlich noch ohne Wissen des Fahrzeugeigentümers unterwegs war. Der BMW wurde sichergestellt und im Anschluss durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Kliniken eingeliefert. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Der Rettungsdienst war mit 5 Fahrzeugen und 8 Einsatzkräften sowie die Feuerwehr mit 4 Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften eingesetzt. Die Polizei war mit mehreren Streifenbesatzungen vor Ort. Des Weiteren wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt, da zuerst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass eine weitere Person beteiligt war und sich nun in einer hilflosen Lage befinden könnte. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die weiteren Unfallermittlungen übernommen. Während der Unfallaufnahme und der sich anschließenden Fahrbahnreinigung durch die Straßenmeisterei war die B312 bis kurz nach 05.00 Uhr voll gesperrt.

Rottenburg (TÜ): Gefährliche Körperverletzung

Am Samstag, gegen 02.15 Uhr, ist es im Rahmen des närrischen Treibens auf der Königstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung mit zwei verletzten Personen gekommen. Zeugen teilten mit, dass mehrere Männer auf einen 41 und einen 48 Jahre alten Mann eingeschlagen hätten. Hierbei verwendete einer der Täter einen Gürtel, um die Schläge auszuführen. Auch nachdem die beiden Geschädigten aufgrund der massiven Gewalteinwirkungen zu Boden gingen, traten die bislang unbekannten Täter weiter auf diese ein, verletzten sie schwer und gingen danach flüchtig. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief bislang erfolglos. Die beiden verletzten Männer mussten in umliegende Krankenhäuser zur weiteren medizinischen Versorgung eingeliefert werden. Einer der Täter wird wie folgt beschrieben: circa 20 Jahre alt, circa 185cm groß, blond, schlank und war bekleidet mit einem schwarzen Hoodie. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Rottenburg unter der Rufnummer 07472/9801-230 entgegen.

Balingen (ZAK): Einbruch in Einfamilienhaus

Am Freitagabend zwischen 19.00 Uhr und 22.15 Uhr hebelte ein bislang unbekannter Täter ein Fenster im Erdgeschoss von einem Einfamilienhaus in der Grünewaldstraße auf und verschaffte sich so Zugang zum Haus. Im Haus durchwühlte der Täter sämtliche Schränke und entwendete eine Geldbörse sowie Schmuck. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf mehrere hundert Euro. Die Spurensicherung wurden von Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen. Weitere Ermittlungen dauern noch an.

Balingen (ZAK): Beim Abbiegen Pkw touchiert

Am Freitagnachmittag, gegen 17.00 Uhr, befuhr der 40-jährige Lenker von einem Pkw Nissan die St. Gallus-Straße im Ortsteil Frommern. Beim Linksabbiegen in die Straße "An der Stelle", übersah dieser den an der Einmündung zur St. Gallus-Straße stehenden Pkw Abarth Spider eines 58-Jährigen und touchierte diesen. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

