Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener beschädigt Auto mit Blasrohr (04.01.2025)

Tuningen (ots)

Vermutlich mit einem Blasrohr hat ein 49-jähriger Bewohner am Samstagabend ein in seiner Hofeinfahrt in der Butschhofstraße geparktes Auto beschädigt. Der deutlich alkoholisierte Mann ärgerte sich offensichtlich über den widerrechtlich abgestellten Mercedes-Benz, so dass er gegen 21:30 Uhr mehrere Pfeile gegen das Fahrzeug schoss und dieses erheblich beschädigte. Der 49-Jährige konnte vor Ort durch die Polizei in Gewahrsam genommen werden. Im Wohnhaus konnten neben dem Blasrohr noch weitere einfache Waffen aufgefunden und sichergestellt werden. Da ein Atemalkoholtest einen Wert von über 2,5 Promille ergab, musste der Beschuldigte die Nacht zur Ausnüchterung beim Polizeirevier Schwenningen verbringen. Am Mercedes-Benz entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell