Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald

Schwarzwald-Baar-Kreis) Hochwertige E-Bikes aus Garage entwendet - Zeugenaufruf (04.01.2024)

Königsfeld im Schwarzwald (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Einbruch in eine Garage im Weitbrechtweg. Mindestens zwei unbekannte Personen verschafften sich zwischen Freitag, 20:00 Uhr, und Samstag, 15:30 Uhr, gewaltsamen Zutritt zu dem Gebäude, wo sie zwei mit einem Fahrradschloss gesicherte hochwertige E-Bikes der Marken Conway und Cube entwendeten. Neben dem Diebstahlschaden in Höhe von etwa 7500 Euro, entstand an der Garage ein Sachschaden von etwa 800 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier St. Georgen, Tel. 07724 9495-0, entgegen.

