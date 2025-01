Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung Schillerstraße/Hegaustraße - Polizei sucht Zeugen (03.01.2025)

Engen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Freitagmorgen auf der Einmündung Schillerstraße/Hegaustraße ereignet hat. Ein 31-jähriger BMW-Fahrer bog gegen kurz nach 9 Uhr von der Schillerstraße kommend nach links auf die Hegaustraße ab. Zeitgleich war ein ebenfalls 31 Jahre Mann mit einem Audi von Singen kommend in Richtung eines Discounters unterwegs. Auf der Einmündung kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Dabei entstand an beiden Wagen Blechschaden in Höhe von je rund 25.000 Euro.

Da beide Unfallbeteiligten angaben jeweils bei Grün zeigender Ampel in die Einmündung gefahren zu sein, bittet die Polizei nun Zeugen des Unfalls und insbesondere einen hinter dem BMW fahrenden Verkehrsteilnehmer sich unter der Tel. 07733 9409-0 beim Polizeiposten Engen zu melden.

