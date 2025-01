Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach versuchtem Tötungsdelikt in der Silvesternacht - Tatverdächtiger in Haft (Kirchheim unter Teck)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 01.01.2025/12 Uhr

Wegen des Verdachts des versuchten Mordes ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen unter anderem gegen einen 17-jährigen Jugendlichen, der gemeinsam mit anderen Tatbeteiligten in der Silvesternacht einen 22-Jährigen auf einem Parkplatz zusammengeschlagen und mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll.

Wie bereits berichtet, war es am frühen Morgen des Neujahrstags auf einem Parkplatz in der Marie-Curie-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern gekommen, in deren Verlauf ein 22-Jähriger schwer verletzt worden war. Nur durch eine in einem Klinikum unverzüglich durchgeführte Operation konnte die bestehende, akute Lebensgefahr des Opfers abgewendet werden. Die Fahndung nach den flüchtigen Tatverdächtigen war zunächst erfolglos verlaufen.

Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei führten in der Folge zur Identifizierung von mehreren mutmaßlich an der Auseinandersetzung beteiligten Personen im Alter von 17 bis 21 Jahren.

Mit einem von der Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkten, richterlichen Beschluss durchsuchte die Polizei am Donnerstag (30.01.2025) die Wohnungen der fünf jungen Männer. Der 17-jährige, mutmaßliche Haupttäterwurde festgenommen und noch am gleichen Tag der zuständigen Haftrichterin vorgeführt. Dieser setzte den bereits im Vorfeld auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart erlassenen Haftbefehl in Vollzug. Der Jugendliche wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die übrigen vier Tatverdächtigen im Alter zwischen 18 und 21 Jahren befinden sich derzeit auf freiem Fuß. Ermittlungen zum jeweiligen Tatbeitrag der jungen Männer und die Auswertung der im Zuge der Durchsuchungen aufgefundenen Beweismittel dauern noch an.

