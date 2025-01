Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Suche nach Kind, Pfefferspray an Schule versprüht, Verkehrsunfälle, Fußgänger auf B 27

Reutlingen (ots)

Beim Rückwärtsfahren Radlerin übersehen

Eine Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag verletzt worden. Gegen 10.10 Uhr war ein 55 Jahre alter Mann mit einem Mercedes auf der Glaserstraße unterwegs und setzte auf Höhe der Obere Gerberstraße aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs ein Stück zurück. Hierbei übersah er eine hinter ihm stehende, 35-jährige Radlerin. Aufgrund des folgenden Zusammenstoßes kam die Frau zu Fall. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt die 35-Jährige leichte Verletzungen. Zur weiteren Untersuchung und Behandlung wurde sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt insgesamt etwa 200 Euro. (mr)

Reutlingen (RT): Erfolgreiche Suche nach kurzzeitig vermissten Kind

Nach einem kurzzeitig vermissten Kind haben mehrere Streifenwagenbesatzungen am Donnerstagmittag im Bereich von Ohmenhausen gesucht. Nachdem sich der 7-jährige Junge nicht wie vereinbart am Treffpunkt an seiner Schule aufhielt und seine Mutter ihn nach einer ersten Suche nicht auffinden konnte, verständige diese die Polizei. Im Zuge der weiteren Suchmaßnahmen konnte der Junge, der sich zwischenzeitlich zu Fuß auf den Heimweg gemacht hatte, schließlich von den Polizeibeamten angetroffen werden. Er wurde im Anschluss seiner erleichterten Mutter übergeben. (gj)

Wernau (ES): Pfefferspray führt zu Rettungseinsatz an Schule

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Donnerstagvormittag, kurz nach 9.30 Uhr, zur auf dem Schulgelände Katzenstein gelegenen Realschule in die Adlerstraße ausgerückt. Dort hatten zahlreiche Schüler über Atemwegsreizungen geklagt. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge hatte zuvor eine 14-jährige Schülerin auf der Mädchentoilette Pfefferspray versprüht. Da zunächst nicht feststand, um welchen Stoff es sich handelte, wurden vorsorglich die Schüler nach der großen Pause auf dem Schulhof belassen und im weiteren Verlauf in der Turnhalle untergebracht. Wie bislang bekannt ist, waren insgesamt 17 Schülerinnen und Schüler sowie vier Lehrkräfte betroffen, die vor Ort durch den Rettungsdienst untersucht wurden. Weitere Maßnahmen waren hierzu nicht notwendig. Durch die Feuerwehr wurden Messungen durchgeführt und das Schulgebäude belüftet. Das Pfefferspray konnte durch die Polizei sichergestellt werden. Neben einer RTW-Besatzung war die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort. Der Polizeiposten Wernau hat die Ermittlungen übernommen. (gj)

Esslingen (ES): Unfall auf der B 10 sorgt für Stau im Berufsverkehr

Ein Unfall mit vier Fahrzeugen hat am Donnerstag im morgendlichen Berufsverkehr zu einem kilometerlangen Stau auf der B 10 in Richtung Stuttgart gesorgt. Ein 26-Jähriger war kurz nach 6.30 Uhr mit einem Lkw der Marke Iveco auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße unterwegs. Hierbei bemerkte er zu spät, dass die vorausfahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen mussten. Der 26-Jährige krachte mit seinem 3,5 Tonner ins Heck des Mercedes-Benz eines 34 Jahre alten Mannes. Die C-Klasse wurde im Anschluss noch gegen den Opel Vivaro eines 40-Jährigen geschoben. Anschließend prallte noch ein 54 Jahre alter Ford-Fahrer mit seinem Fiesta ins Heck des Lkw. Der Mercedes-Lenker zog sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Seine C-Klasse sowie der Lkw mussten abgeschleppt werden. Der Schaden dürfte sich auf zirka 15.000 Euro belaufen. Zur Fahrbahnreinigung kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei Deizisau vor Ort. Kurz nach 9.30 Uhr war die B 10 in Richtung Stuttgart wieder frei befahrbar. (ms)

Esslingen (ES): Unfall im Einmündungsbereich

Sachschaden in Höhe von rund 17.500 ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen an der Einmündung Langer Weg / Stettener Straße entstanden. Eine 23-Jährige wollte gegen 8.30 Uhr mit einem Toyota Aygo vom Langer Weg aus dem verkehrsberuhigten Bereich heraus nach links in die Stettener Straße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Aygo und dem BMW X4 eines von rechts kommenden 61-Jährigen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Alkoholisierter Fußgänger auf B 27 - Wer wurde gefährdet?

Etliche Notrufe wegen eines Fußgängers auf der Fahrbahn der B 27 sind am Donnerstag kurz nach Mitternacht bei den Leitstellen der Polizei und des Rettungsdienstes eingegangen. Der Mann soll den in Fahrtrichtung Tübingen fahrenden Verkehrsteilnehmern auf der Fahrbahn entgegengelaufen sein. Der erheblich alkoholisierte, 31-jährige Mann wurde gegen 0.15 Uhr auf der Bundesstraße im Bereich der Anschlussstelle Flughafen von der Polizei unversehrt aufgegriffen und in Gewahrsam genommen, bevor er einem Angehörigen überstellt werden konnte. Ob es durch das Verhalten des Mannes zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs kam, ist noch nicht bekannt. Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter Telefon 0711/7091-3 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden. (tr)

Albstadt (ZAK): Mit Pkw überschlagen

Ein 27-Jähriger ist am Donnerstagmorgen mit seinem Pkw von der K7102 abgekommen. Der Mann befuhr gegen 6.40 Uhr mit einem Seat Ibiza die Kreisstraße vom Flugplatz kommend in Richtung Hermannsdorf. Dabei kam er ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund von Straßenglätte mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab. Der Seat überschlug sich und kam auf dem Dach im Grünstreifen zum Liegen. Ein Rettungswagen brachte den 27-jährigen Fahrer zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Sein Pkw wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. Die K7102 musste in diesem Bereich bis kurz nach acht Uhr voll gesperrt werden. Dies führte in beiden Richtungen zu Rückstaus und Verkehrsbehinderungen. (rd)

Balingen (ZAK): Nach Unfall weitergefahren (Zeugenaufruf)

Nach einem Verkehrsunfall in der Häselstraße ist ein bislang unbekannter Pkw-Lenker am Mittwoch von der Unfallstelle geflüchtet. Kurz vor acht Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit einem Fahrrad die Häselstraße. Als er hierbei an geparkten Fahrzeugen vorbeifahren musste, kam ihm ein bislang unbekannter Pkw-Lenker entgegen, der weder auswich, noch seine Geschwindigkeit verringerte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Radfahrer nach rechts aus, kollidierte mit dem Bordstein und stürzte auf die Fahrbahn. Während der Radler leichte Verletzungen erlitt, fuhr der Pkw-Lenker weiter, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Das Polizeirevier Balingen sucht nun unter Telefon 07433/264-0 Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Pkw-Lenker machen können. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell