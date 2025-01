Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung; Dieseldiebstahl; Verkehrskontrolle; Körperverletzungsdelikt; Telefonbetrug

Esslingen (ES): Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 59 Jahre alter Frau

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 10.12.2024 / 9.29 Uhr

Die seit Samstag, 7.12.2024, aus Esslingen vermisste 59-Jährige ist am 6.1.2025 im Neckar in Stuttgart tot aufgefunden worden. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung liegen nicht vor. Nach Abschluss der Identifizierungsmaßnahmen wird die eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung hiermit zurückgenommen. Wir bitten, das bereitgestellte Lichtbild aus dem Geschäftsgang zu nehmen. (mr)

Kirchheim (ES): Mutmaßlicher Dieseldieb auf frischer Tat erwischt

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass am Dienstagabend ein Dieseldiebstahl auf einem Firmenanwesen im Bereich der Klaus-Holighaus-Straße verhindert werden konnte. Ein auf dem Ansitz befindlicher Jäger bemerkte kurz nach 19 Uhr eine männliche Person, die aus einem zuvor geparkten Pkw verschiedene Behältnisse entnahm und sich in verdächtiger Weise auf ein angrenzendes Firmengelände begab. Nachdem der Zeuge neben dem Firmenbesitzer auch die Polizei alarmiert hatte, konnte der Mann durch Beamte des Polizeireviers Kirchheim in unmittelbarer Nähe mit seinem Pkw angetroffen werden. Bei der Kontrolle fanden die Beamten bei dem 63-Jährigen eine Jacke mit anhaftendem Dieselgeruch. Im Rahmen der Überprüfung des Betriebsgeländes stellten die Einsatzkräfte dann vor einer dieselbetriebenen Maschine einen bereitstehenden Kanister mit geöffnetem Tankstutzen fest. In der Folge wurde auch der Diesel-Pkw des Tatverdächtigen durchsucht. Hierbei konnten u. a. ein nach Diesel riechender Schlauch und weitere Gegenstände aufgefunden werden. Der Mann sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (gj)

Altbach (ES): Unter Drogenbeeinflussung mit gestohlenem Roller unterwegs

Das Polizeirevier Esslingen ermittelt gegen einen 35-Jährigen wegen Trunkenheit im Verkehr, fehlenden Versicherungsschutz und Verdacht des Diebstahls. Polizeibeamten war der Mann am Dienstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr aufgefallen, als er mit einem E-Scooter, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war, den Gehweg der Bahnhofstraße befuhr. Bei der folgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Roller wenige Tage zuvor gestohlen worden war. Weiter ergaben sich deutliche Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln bei dem Mann, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Der E-Scooter wurde sichergestellt. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. (gj)

Rottenburg (TÜ): Durch Fußtritt schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Einen unbekannten Täter, der am frühen Sonntagmorgen (26.01.2025) auf dem Marktplatz in Rottenburg einen Mann schwer verletzt haben soll, suchen derzeit die Ermittler des Polizeireviers Rottenburg.

Gegen zwei Uhr war ein mit einem Hexenkostüm bekleideter 35-Jähriger, der die Maske im Nacken trug, vor einer Gaststätte zunächst in einen verbalen Streit mit einem jungen Mann geraten. Nach einem Stoß seines Kontrahenten verlor der 35-Jährige das Gleichgewicht und ging zu Boden, wo er mit dem Kopf aufschlug. In der Folge soll der mutmaßliche Angreifer dem am Boden liegenden Opfer mit dem Fuß ins Gesicht getreten haben. Mit erheblichen Verletzungen musste der offenbar zeitweise bewusstlose 35-Jährige vom alarmierten Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert und dort vorübergehend stationär aufgenommen werden. Eine spätere operative Versorgung seiner Verletzungen steht noch aus.

Der unbekannte Täter, der laut Zeugenangaben nach der Tat vorübergehend in eine im Gebäude der Gaststätte befindliche Diskothek geflüchtet sein könnte, konnte bei der anschließenden Überprüfung dort nicht mehr angetroffen werden. Er soll zwischen 20 und 30 Jahre alt und etwa 180 cm groß gewesen sein, hatte dunkle Haare sowie einen kurzen Bart und trug ein helles, langärmeliges Oberteil. Zeugen der Tat, die der Polizei noch nicht bekannt sind, und Personen, die sonstige Hinweise auf den Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07472/98010 bei der Polizei zu melden. (ak)

Ammerbuch (TÜ): Am Telefon betrogen (Zeugenaufruf)

Eine Frau aus Altingen ist am Dienstag von dreisten Telefonbetrügern um Bargeld und Wertgegenstände gebracht worden. Ein Unbekannter hatte die Frau am Nachmittag angerufen und sich als Polizeibeamter ausgegeben. Er behauptete, dass Personen aus der Nachbarschaft überfallen und ausgeraubt worden seien und nun auch ihr Hab und Gut in Gefahr sei. Mit dieser erfundenen Geschichte brachte der Anrufer die Frau im Laufe des Telefonats dazu, einen vierstelligen Geldbetrag und Wertgegenstände an ihrer Wohnanschrift einem Komplizen auszuhändigen. Am Abend erstattete die Geschädigte Anzeige. Der Abholer war etwa 185 Zentimeter groß und schlank. Er hatte eine helle Hautfarbe, dunkle Haare und einen schmalen Kopf. Zur Tatzeit war er mit einer blauen Regenjacke bekleidet. Zeugen, die zwischen 19.15 Uhr und 19.45 Uhr insbesondere im Bereich der Stiegel- und der Schulstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Abholer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 zu melden. Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie auch unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/ (rd)

