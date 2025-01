Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche in Gaststätten und Vereinsheime weitgehend geklärt, Rottenburg (TÜ)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zu den Pressemitteilungen vom 13.01.2025/16.32 Uhr, 17.01.2025/11.31 Uhr und 28.01.2025/16.29 Uhr

Nach mehreren Einbrüchen im Stadtgebiet von Rottenburg und Wendelsheim, die sich seit dem 12. Januar 2025 ereignet hatten, verzeichnet das Polizeirevier Rottenburg einen raschen Ermittlungserfolg. Zwischenzeitlich konnten ein 19-Jähriger und ein 17-jähriger Jugendlicher als Tatverdächtige identifiziert werden.

Auf das Konto des Duos sollen nach derzeitigem Ermittlungsstand Einbrüche in Gaststätten am Marktplatz, am Ehinger Platz und in ein Vereinsheim in Wendelsheim gehen, bei denen zunächst unbekannte Täter - wie bereits berichtet - jeweils durch eingeschlagene Fenster in die Gebäude eingestiegen waren und Bargeld entwendet hatten.

Intensive Ermittlungen, darunter auch die Auswertung von Spuren und Videoaufzeichnungen führten die Beamten, nach einem erneuten Einbruch in eine Gaststätte am Markplatz im Laufe des Dienstags (28.01.2025), auf die Spur der beiden Beschuldigten. Mit einem von der Staatsanwaltschaft Tübingen erwirkten, richterlichen Beschluss durchsuchte die Polizei in der Folge die Wohnungen der beiden jungen Männer. Aufgefundene Beweismittel werden derzeit noch ausgewertet. Die Ermittlungen, ob sie für weitere Straftaten als Verdächtige in Betracht kommen, dauern noch an.

Bis sie sich gegebenenfalls gerichtlich verantworten müssen, befinden sie sich auf freiem Fuß.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell