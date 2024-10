Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dieb auf frischer Tat festgenommen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 03.10.2024 konnten Beamte des Polizeireviers Breisach gegen 07:15 Uhr in der Straße Meisennest einen Mann vorläufig festnehmen, welcher mutmaßliches Diebesgut mit sich führte. Dem Mann wird vorgeworfen, in der Nacht vom 02. auf den 03.10.2024 an mehreren geparkten Fahrzeugen im Breisacher Norden die Verschlussverhältnisse überprüft zu haben, um diese nach Wertgegenständen zu durchwühlen. Die sichergestellten Gegenstände konnten bislang keinen Geschädigten zugeordnet werden.

Das Polizeirevier Breisach bittet etwaige Geschädigte und Zeugen zu den genannten Taten, sich unter Tel. 07667/91170 zu melden.

