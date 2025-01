Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfallverursacherin gesucht; Trockner in Brand geraten; Einbruch in Wohnhaus; Rauch in Firma; Brand in Tiefgarage; Böllernde Jugendliche angetroffen; Unfallflucht; Frau mit Messer bedroht

Unfallverursacherin gesucht (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Reutlingen sucht nach einer bislang unbekannten Pkw-Lenkerin, die am Dienstagmorgen in der Innenstadt eine Fußgängerin angefahren hat. Gegen 7.30 Uhr war eine 66-Jährige zu Fuß auf dem Parkplatz eines Discounters in der Emil-Adolff-Straße unterwegs. Am Ende des Parkplatzes wollte sie zur dortigen Bushaltestelle weitergehen. Hierbei wurde sie von einem Pkw erfasst, dessen Lenkerin auf der Emil-Adolff-Straße in Richtung Schieferstraße unterwegs und nach links auf den Parkplatz abgebogen war. Durch den Zusammenstoß stürzte die Fußgängerin zu Boden und verletzte sich. Die Autofahrerin kümmerte sich im Anschluss um die Verletzte und brachte sie nach Hause. Vermutlich vergaßen die Frauen hierbei die Personalien auszutauschen. Um die Mittagszeit ging es der Verletzten schlechter und sie musste den Rettungsdienst rufen. Dieser kümmerte sich um die 66-Jährige und verständigte die Polizei. Bei der unbekannten Pkw-Lenkerin soll es sich um eine ältere, grauhaarige Frau handeln. Sie war ersten Erkenntnissen nach in einem weißen Kleinwagen unterwegs. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 bei der Polizei zu melden. (ms)

Reutlingen (RT): Trockner in Brand geraten

Zu einer Doppelhaushälfte in der Rheinstraße sind die Rettungs- und Einsatzkräfte am Dienstagnachmittag ausgerückt. Eine Bewohnerin hatte kurz vor 16.30 Uhr den Notruf gewählt und mitgeteilt, dass es im Keller des Gebäudes brennen würde. Noch im Telefonat erfolgte durch die Polizei die Anweisung, das Gebäude zu verlassen. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Trockner aus bislang unbekannter Ursache Feuer gefangen und eine starke Rauchentwicklung ausgelöst hatte. Trotz des raschen Ablöschens durch die Feuerwehr dürfte sich der Sachschaden durch die erhebliche Verrußung einer vorläufigen Schätzung zufolge auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. (mr)

Reutlingen (RT): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus in der Berggasse ist am Mittwochmorgen eingebrochen worden. Zwischen fünf Uhr und 5.21 Uhr verschaffte sich der Unbekannte zunächst gewaltsam über ein Gartentor Zutritt auf das Grundstück. Nachdem der Täter im Weiteren vergeblich versucht hatte eine Zugangstür aufzubrechen, drang er über die Eingangstür ins Gebäude ein. Hierdurch löste ein Alarm aus. Der Einbrecher ergriff nach bisherigen Erkenntnissen ohne Diebesgut die Flucht. In der Folge eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Eningen (RT): Rauch in Firma

Eine erhebliche Rauchentwicklung in der Fertigungshalle einer Firma in der Arbachtalstraße hat am frühen Mittwochmorgen zum Einsatz der Rettungskräfte geführt. Gegen 0.45 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 30 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte zum Glück schnell Entwarnung geben. Beim Einbrennen von Gummidichtungen waren diese wohl so heiß geworden, dass sie stark zu rauchen begannen. Zu einem offenen Brand war es nicht gekommen. Die Feuerwehr durchlüftete in der Folge die Halle, sodass der Betrieb weitergehen konnte. Ob ein Sachschaden entstanden ist, ist nicht bekannt. (cw)

Filderstadt (ES): Brand in Tiefgarage

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind am Mittwochmorgen zu einem gemeldeten Tiefgaragenbrand in die Diepoldstraße nach Bernhausen gerufen worden. Ein Zeuge hatte gegen 4.30 Uhr den Brand in dem freizugänglichen Garagenkomplex bemerkt und den Notruf getätigt. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte brennenden und rauchenden Abfall in einem Garagenteil fest, den die Feuerwehr Filderstadt, die mit sechs Fahrzeugen und 30 Wehrleuten im Einsatz war, ablöschte. Zur Sicherheit wurden die über der Garage befindlichen Wohnungen evakuiert und die Bewohner im Feuerwehrhaus untergebracht, wo sie der Rettungsdienst und die Feuerwehr betreute. Verletzt wurde niemand. Erkenntnisse zum entstandenen Schaden liegen noch nicht vor. Zur Brandursache hat das Polizeirevier Filderstadt die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Wendlingen (ES): Böllernde Jugendliche

Eine Streife des Polizeireviers Nürtingen hat am Dienstagnachmittag in der Seestraße böllernde Jugendliche angetroffen. Die Beamten stellten dabei gegen 16.30 Uhr drei Jugendliche auf einem Fußweg fest, die mehrere Böller mit sich führten und an der Örtlichkeit auch bereits einige gezündet hatten. Die Polizeibeamten informierten die Erziehungsberechtigten und stellten die Feuerwerkskörper sicher. (gj)

Dußlingen (TÜ): Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Gleich mehreren Strafanzeigen sieht eine 23-Jährige entgegen, die am Dienstagabend an der Ausfahrt B27 Dußlingen/Gomaringen einen Verkehrsunfall verursacht hat und anschließend geflüchtet ist. Die junge Fahrerin war gegen 22.30 Uhr mit ihrem Audi A3 auf der Bundesstraße von Balingen in Richtung Tübingen unterwegs. Derzeitigen Ermittlungen zufolge kam sie an der Ausfahrt Dußlingen / Gomaringen in der Kurve von der Fahrbahn ab, fuhr etwa 50 Meter auf dem Grünstreifen weiter, touchierte dann ein Verkehrsschild und einen Leitpfosten bevor sie weitere rund 50 Meter wieder auf die Fahrbahn zurücklenkte und ihre Fahrt fortsetzte. Zeugen beobachteten die Frau, wie sie am Ortseingang von Dußlingen ihren stark beschädigten Wagen begutachtete, anschließend wieder einstieg und weiter auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes fuhr. Dort konnte sie von den zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten angetroffen werden. Eine Überprüfung ihrer Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von rund 0,8 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Die Ermittlungen zu ihrem Führerschein dauern noch an. An ihrem Audi dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro entstanden sein. Die Schäden an den baulichen Einrichtungen werden auf etwa 1.500 Euro geschätzt. (cw)

Haigerloch (ZAK): Frau mit Messer bedroht und zur Herausgabe von Geld aufgefordert (Zeugenaufruf)

Eine Frau ist am späten Dienstagnachmittag vor einer Haigerlocher Bankfiliale von einem Mann mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Geld aufgefordert worden. Die 69-Jährige war gegen 17.50 Uhr in der Bank in der Hohenbergstraße, um sich einen Kontoauszug herauszulassen. Als sie die Filiale verließ, kam der Unbekannte auf sie zu, bedrohte sie mit einem Messer und forderte sie auf, ihm Geld auszuhändigen. Hierbei wurde die Frau leicht an der Hand verletzt. Die 69-Jährige rief daraufhin laut um Hilfe. Der Täter rannte anschließend ohne Beute in Richtung Ortsmitte Sankt-Anna-Kirche davon. Ein Passant kümmerte sich im Anschluss um die Frau und verständigte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos. Der Täter ist etwa 165 cm groß und zirka 18 bis 20 Jahre alt. Zur Tatzeit trug er einen dunklen Kapuzenpullover, vermutlich mit grauer Kapuze, die er über den Kopf gezogen hatte. Das Kriminalkommissariat Balingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Telefon 07433/264-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

