POL-RT: Jugendlicher von Pkw erfasst; Nach Kollision zugeschlagen; Einbrecher erbeutet Bargeld

Reutlingen (ots)

Filderstadt (ES): Jugendlicher von Pkw erfasst

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 14-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in der Aicher Straße erlitten. Ein 64-Jähriger befuhr gegen 7.15 Uhr mit einem Opel Vivaro die Aicher Straße von der Nürtinger Straße herkommend in Richtung Karlstraße. Kurz nach der Einmündung mit der Friedensstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem Jugendlichen, der Zeugenangaben zufolge an einer nicht dafür vorgesehenen Stelle die Aicher Straße offenbar überqueren wollte. Der 14-Jährige wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt, anschließend kümmerte sich eine Erziehungsberechtigte um ihn. Der entstandene Sachschaden am Pkw beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hundert Euro. (rd)

Tübingen (TÜ): Nach Kollision zugeschlagen (Zeugenaufruf)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Körperverletzung ist es am Dienstagmorgen in Tübingen gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 62 Jahre alter Mann gegen 8.30 Uhr zu Fuß auf der Fußgängerbrücke zum Alten Botanischen Garten unterwegs, als zeitgleich ein noch unbekannter E-Scooter-Lenker aus Richtung Rümelinstraße / Schleichstraße auf die Brücke einbog. Dabei kam es zur Kollision der beiden Personen, wobei der Unbekannte zu Fall kam. In der Folge entwickelte sich ein Handgemenge zwischen den Männern, bei dem der E-Scooter-Lenker unter anderem auf den 62-Jährigen einschlug. Danach flüchtete der Unbekannte in Richtung Schleichstraße. Dieser ist circa 25 Jahre alt, ungefähr 175 Zentimeter groß und hat schwarze kurze Haare. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Vollbart und war mit einer dunklen Jacke bekleidet. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07071/972-1400 entgegengenommen. (mr)

Rottenburg-Wendelsheim (TÜ): Einbrecher erbeutet Bargeld

In ein Vereinsgebäude in der Obere Dorfstraße ist von Montag auf Dienstag eingebrochen worden. Zwischen 20.10 Uhr und 10.15 Uhr verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Inneren. Daraus entwendete er Bargeld. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Rottenburg ermittelt. (rd)

