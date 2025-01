Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle; Pkw-Aufbruch; Gewahrsam; Körperverletzung; Widerstand

Reutlingen (ots)

Einbrecher unterwegs

In ein Wohnhaus am Reutlinger Georgenberg ist im Laufe des Montags eingebrochen worden. In der Zeit von zwölf Uhr bis 18 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter die Scheibe der Terrassentür auf der Gebäuderückseite ein und gelangte so in das Haus in der Berggasse. Im Anschluss durchwühlte er sämtliche Schränke und entwendete Bargeld und Schmuck von bislang unbekanntem Wert. Zur Spurensicherung kamen Spezialisten der Kriminaltechnik vor Ort. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Pfullingen (RT): Vorfahrtsberechtigten Pkw übersehen und kollidiert

Ein Fehler beim Abbiegen hat am Montagabend an der Einmündung Seitenstraße / Gönninger Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person geführt. Kurz nach 20.30 Uhr übersah ein 42 Jahre alter Mercedes-Lenker beim Linksabbiegen eine von links kommende, bevorrechtigte 32-jährige Ford-Fahrerin, woraufhin die beiden Wagen zusammenstießen. Hierbei zog sich die 32-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die Frau in eine Klinik. An ihrem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, dieser musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 13.000 Euro. (gj)

Metzingen (RT): Auffahrunfall im Feierabendverkehr auf B 312

Eine kurze Unaufmerksamkeit einer Mercedesfahrerin hat am Montagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, auf der B 312 zwischen Metzingen und Riederich zu einem Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person geführt. Die 33-jährige Mercedes-Lenkerin fuhr bei stockendem Verkehr kurz nach der Anschlussstelle zur Nordtangente auf einen vor ihr in Richtung Stuttgart fahrenden Mini-Cooper eines 25-Jährigen auf. Wegen einem ausgelösten E-Call rückten die Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei zur Unfallstelle aus, eine medizinische Versorgung des leichtverletzten Mini-Fahrers war jedoch nicht notwendig. Der Schaden an den beiden Pkw wird auf etwa 8.500 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es im Feierabend zu Verkehrsbehinderungen. (tr)

Wendlingen (ES): Pkw aufgebrochen

Einen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße abgestellten Pkw haben bislang unbekannte Täter im Laufe des Montags aufgebrochen. In der Zeit zwischen zehn Uhr und 22.30 Uhr wurde die Scheibe auf der Fahrerseite des VW Golf eingeschlagen. Zum möglichen Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Wendlingen (ES): Randaliert und Polizeibeamte beleidigt

Wegen Sachbeschädigung und Beleidigung von Polizeibeamten ermittelt das Polizeirevier Nürtingen seit Montagabend gegen einen 30 Jahre alten Mann. Dieser war zunächst gegen 23 Uhr vor einer Gemeinschaftsunterkunft in der Straße Am alten Sportplatz aufgefallen, als er dort in alkoholisiertem Zustand und aggressiver Weise herumschrie. Die verständigte Streifenbesatzung erteilte dem Mann daraufhin einen Platzverweis. Circa eine Stunde später mussten die Beamten erneut anrücken, nachdem der 30-Jährige wiederum pöbelnd vor dem Gebäude aufgetaucht war und hierbei die Scheibe der Eingangstür mit einem Fahrrad eingeschlagen hatte. Der Randalierer wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht auf dem Polizeirevier in Nürtingen. Dort beleidigte er noch die eingesetzten Beamten. (gj)

Tübingen (TÜ): Fahrbahn achtlos überquert, Fußgänger verletzt

Ein 70-jähriger Fußgänger ist am Dienstagmorgen in der Belthlestraße angefahren und schwer verletzt worden. Gegen 6.55 Uhr hatte der Fußgänger ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten die Fahrbahn betreten, um zu seinem am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparkten Pkw zu gelangen. Er wurde von einem herannahenden Citroen Aircross, der von einem 60-Jährigen gelenkt wurde, erfasst und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte den schwerverletzten Fußgänger in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand kein Sachschaden. (tr)

Tübingen (TÜ): In Vereinsheim in Pfrondorf eingebrochen

In ein Vereinsheim in der Steinbruchstraße ist von Sonntag auf Montag eingebrochen worden. Zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Montag, 13.30 Uhr, brach der Unbekannte eine Tür zum Gebäude auf und gelangte so ins Innere. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (rd)

Tübingen (TÜ): Einbrecher steigt in Wohnhaus ein (Zeugenaufruf)

In ein Wohnhaus in die Spemannstraße ist am Montag eingebrochen worden. In der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 19.25 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt in die Wohnräume. Im Innern wurden mehrere Zimmer durchwühlt. Der Kriminelle erbeutete dabei verschiedene Wertgegenstände. Die Spurensicherung erfolgte durch Spezialisten der Kriminalpolizei. Das Polizeirevier Tübingen bittet Zeugen um Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen unter Telefon 07071/972-1400. (gj)

Tübingen (TÜ): Zeugen zu angezeigter Körperverletzung gesucht

Eine 35-Jährige ist am Montagabend in der Tübinger Wilhelmstraße offenbar von einem Unbekannten angegriffen und beleidigt worden. Die für die Partei "Alternative für Deutschland" politisch tätige Frau war eigenen Angaben zufolge gegen 19.10 Uhr zu Fuß in der Wilhelmstraße stadteinwärts unterwegs, als ihr auf Höhe von Gebäude Nummer 30 eine Personengruppe, bestehend aus drei Frauen und einem Mann, entgegenkam. Unvermittelt soll der Unbekannte der 35-Jährigen, deren Name und Tätigkeit ihm offenbar bekannt sind, gegen den Oberschenkel getreten und sie beleidigt haben. Im Anschluss entfernte sich das Quartett demnach in Richtung Hegelbau. Die Geschädigte setzte zunächst ihren Weg in Richtung Innenstadt fort und verständigte in der Folge über Notruf die Polizei. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Personengruppe nicht mehr angetroffen werden. Durch den Tritt erlitt die 35-Jährige leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen musste nicht angefordert werden.

Derzeit wird von einem politisch motivierten Hintergrund der Tat ausgegangen. Die auf Staatsschutzdelikte spezialisierte Inspektion der Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die vier Personen geben können. Der Täter ist circa 20 bis 25 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er trug zur Tatzeit einen dunklen Schnurrbart und sprach Deutsch ohne Akzent. Bekleidet war er mit einer hellen Wollmütze, einer roten Jacke sowie einer hellen Hose. Seine drei Begleiterinnen, die nach derzeitigem Kenntnisstand an der Tat nicht beteiligt waren, sind circa 20 bis 25 Jahre alt, ebenfalls ungefähr 170 Zentimeter groß und haben dunkle bzw. dunkelblonde Haare.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die vier unbekannten Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 zu melden. (mr)

Schömberg (ZAK): Vor Kontrolle geflüchtet und Widerstand geleistet

Wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Polizeibeamte ermittelt das Polizeirevier Balingen seit dem späten Montagabend gegen einen 29-Jährigen. Der Mann kam kurz vor 22.30 Uhr mit seinem VW Golf einer Polizeistreife entgegen, als er den Kreisverkehr in der Wellendinger Straße entgegen der Fahrtrichtung befuhr. Als die Beamten das Fahrzeug stoppen wollten, flüchtete der 29-Jährige mit seinem Wagen mit hoher Geschwindigkeit zunächst in ein Wohngebiet. Infolge der anschließenden Ermittlungen konnte der Mann kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Es ergaben sich deutliche Hinweise auf eine Alkoholisierung des Mannes. Gegen die Maßnahmen zur Durchführung einer Blutprobe leistete der 29-Jährige dann erheblichen Widerstand, weshalb ihm Handschließen angelegt werden mussten. Ihn erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft. (gj)

