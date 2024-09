POL-NMS: 240828-2-1-pdnms Vermisste Person wohlbehalten gefunden

Rendswühren ( Kreis Plön ) (ots) - Am 31.08.24, um 03.12 Uhr, kam es in der Biosgasanlage in der Straße Imkersruh 2 in Rendswühren zu einem vollendeten Einbruchdiebstahl. Zwei männliche Täter haben auf dem Gelände einige Gebäude mit einem Kuhfuß aufgebrochen und betreten. Die zwei Täter stahlen eine geringen dreistelligen Geldbetrag aus einer Geldkassette. ...

