Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240906-2-pdnms Zeugen nach Einbruch in Biogasanlage in Rendswühren gesucht

Rendswühren ( Kreis Plön ) (ots)

Am 31.08.24, um 03.12 Uhr, kam es in der Biosgasanlage in der Straße Imkersruh 2 in Rendswühren zu einem vollendeten Einbruchdiebstahl.

Zwei männliche Täter haben auf dem Gelände einige Gebäude mit einem Kuhfuß aufgebrochen und betreten.

Die zwei Täter stahlen eine geringen dreistelligen Geldbetrag aus einer Geldkassette.

Die Biogasanlage befindet sich direkt an der B430 kurz vor der Auffahrt auf die A 21 in Bornhöved.

Die Kriminalpolizei in Neumünster sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen machen können, wer kann Hinweise auf die Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Neumünster unter der Rufnummer 04321-9451529.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell