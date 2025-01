Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Zigarettenautomat und geparkte Fahrzeuge angegangen; Einbrüche; Vor Kind onaniert; Radfahrer nach Verkehrsunfall verstorben

Reutlingen (ots)

Fahrbahn achtlos überquert, Fußgänger verletzt

Ein 40-jähriger Fußgänger ist am Sonntagabend in der Rommelsbacher Straße angefahren und schwer verletzt worden. Gegen 22.20 Uhr hatte der 40-Jährige wenige Meter vor einer Fußgängerampel unvermittelt und ohne auf den Verkehr zu achten, die Fahrbahn betreten, wonach er von einem in Richtung Orschel-Hagen fahrenden VW Tiguan erfasst wurde. Der Fußgänger, bei dem eine Atemalkoholkonzentration von mehr als zwei Promille gemessen wurde, stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Sowohl der 18-jährige Tiguan-Lenker als auch seine Mitfahrer im Alter von 17 und 19 Jahren blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden am Tiguan wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (tr)

Reutlingen (RT): Zigarettenautomat ausgeplündert

Auf den Inhalt eines Zigarettenautomaten in der Sickenhäuser Straße hatte es ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag abgesehen. Am Montagmorgen, kurz nach sechs Uhr, alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er den offenbar mit einem Werkzeug vom Sockel abgetrennten Automaten aufgefunden hatte. Auch die Front des bargeldlosen Automaten war derart beschädigt worden, dass der Täter an die Zigarettenschachteln im Inneren gelangen konnte. Über den Wert des Diebesguts und die Höhe des angerichteten Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Polizeiposten Reutlingen-West ermittelt. (rd)

Esslingen (ES): Kollision im Kreuzungsbereich

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Montagvormittag in der Pliensauvorstadt gekommen. Kurz vor elf Uhr befuhr eine 72 Jahre alte Frau mit einem VW die Brückenstraße in Richtung Zollberg und hielt vor dem Kreuzungsbereich mit der Hohenheimer Straße an der Ampel verkehrsbedingt an. Zeugenangaben zufolge bogen zwei vor der Seniorin befindliche Autos bei Rot und entsprechendem Grünpfeil nach rechts in die Hohenheimer Straße ab, worauf die Frau ebenfalls, allerdings geradeaus, losfuhr. In der Folge kollidierte der VW mit dem von rechts kommenden Mercedes eines 84-Jährigen. Dieser hatte noch versucht, den Zusammenstoß durch ein Bremsmanöver zu verhindern. Beim Unfall zogen sich die Unfallverursacherin sowie ihre Beifahrerin im Alter von 29 Jahren ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Die Seniorin wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Den Gesamtschaden an den beiden Pkw, die abgeschleppt werden mussten, schätzt die Polizei auf circa 25.000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. Diese war in Richtung Zollberg zeitweise gesperrt. (mr)

Esslingen (ES): Bei Einbruch Bargeld erbeutet

Unter anderem auf den Inhalt mehrerer Spielautomaten bzw. -tische hatte es ein Einbrecher abgesehen, der am Montag in eine Shisha-Bar in der Entengrabenstraße eingedrungen ist. Über eine aufgehebelte Tür gelangte der Unbekannte gegen 4.30 Uhr ins Innere der Bar. Dort öffnete er auf die gleiche Art und Weise zwei Spielautomaten sowie zwei Spieltische. Mit dem darin befindlichen Bargeld und Geld aus einer Kasse machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Wie hoch die Beute ausgefallen ist, ist noch unbekannt. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. (rd)

Nürtingen (ES): Vor Kind onaniert (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 60 Jahre alten Mann, der am Montagvormittag in einem Einkaufsmarkt in der Europastraße vor einem Kind onaniert haben soll, fahndet das Polizeirevier Nürtingen. Das sechs Jahre alte Mädchen war mit ihrer Mutter und ihrem Bruder gegen 9.30 Uhr in dem Markt einkaufen, wobei der Mann dem Mädchen gefolgt und das Kind belästigt haben soll. Der Mann soll von fülliger Statur gewesen sein und eine Glatze gehabt haben. Er trug eine dunkle Brille, war bekleidet mit einer schwarzen Jacke, schwarzer Jogginghose mit weißem Schriftzug am linken Bein und schwarzen Sneakern. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07022/9224-0 um Hinweise. (cw)

Nürtingen (ES): Einbruch

Ein Einbrecher hat am vergangenen Wochenende in einem Verwaltungsgebäude in Oberensingen sein Unwesen getrieben. Der Unbekannte drang zwischen Freitag und Sonntag in das Gebäude ein, hebelte zahlreiche Türen und Schränke auf und durchsuchte diese. Nach erstem Stand wurde Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren. (tr)

Kirchheim unter Teck (ES): Schaufenster eingeschlagen

Auf Zigaretten abgesehen hatte es ein Einbrecher am Sonntagabend in einem Kirchheimer Einkaufscenter. Der Unbekannte hebelte eine Schiebetüre auf und gelangte ins Innere, wo er die Schaufensterscheibe eines Geschäfts einschlug und Zigaretten ins bislang unbekanntem Wert entwendete. (tr)

Hochdorf (ES): Radfahrer verstorben

Nachtrag zur Pressemeldung vom 13.1.2025 / 16.32 Uhr

Der bei einem Verkehrsunfall am 11.1.2025 auf einem Feldweg bei Hochdorf schwer verletzte Radfahrer ist am Montag verstorben. Wie bereits berichtet war der 54-Jährige am 11.1.2024, gegen 16.45 Uhr, alleinbeteiligt von seinem Fahrrad gestürzt. Der Rettungsdienst hatte den Mann anschließend ins Krankenhaus gebracht, wo er am Montag seinen Verletzungen erlag. (rd)

Hochdorf (ES): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohngebäude in der Stellestraße ist ein Unbekannter von Sonntag auf Montag eingebrochen. Zwischen Sonntag, 9.30 Uhr, und Montag, 13.30 Uhr, hebelte der Täter eine Terrassentür auf und suchte im Inneren des Hauses nach Stehlenswertem. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Wernau ermittelt. (rd)

Tübingen (TÜ): Einbruch in Jugendhaus

In ein Jugendhaus in der Europastraße ist zwischen Samstag, 0.20 Uhr, und Montag, neun Uhr, eingebrochen worden. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge beschädigte ein Unbekannter das Glaselement einer Tür und gelangte darüber ins Innere des Gebäudes. Daraus entwendete er einen Tresor samt Inhalt. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Experten der Kriminalpolizei waren zur Spurensicherung vor Ort. (rd)

Hechingen (ZAK): Geparkte Fahrzeuge angegangen (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat am Sonntagnachmittag zwei in der Straße Im Weiher abgestellte Fahrzeuge angegangen. Zwischen 14.30 Uhr und 14.45 Uhr soll der Täter aus einem wohl unverschlossenen Mercedes ein Mobiltelefon sowie eine Geldbörse samt Inhalt gestohlen haben. Anschließend verschaffte sich der Dieb wohl über eine nicht vollständig geschlossene Fensterscheibe Zugang zu einem VW. Als der Mann von zwei Zeugen angesprochen wurde, flüchtete er ohne weiteres Diebesgut zu Fuß in Richtung Stadion. Ein Geschädigter erstattete nachträglich Anzeige. Von dem Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor: Er ist zwischen 25 und 30 Jahre alt, circa 185 Zentimeter groß und hat ein schmales Gesicht mit einem leichten Bart im Kinnbereich sowie auffallend krumme Zähne. Der Mann sprach gebrochenes Deutsch. Er war mit einer schwarzen Jeans und einer dünnen Steppjacke mit Kapuze bekleidet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Hechingen unter Telefon 07471/9880-0 entgegen. (rd)

Bisingen (ZAK): In Vereinsheim eingebrochen

Auf Bargeld dürfte es ein Unbekannter abgesehen haben, der über das vergangene Wochenende in die Gaststätte eines Vereinsheimes in der Straße Innere Steigen eingebrochen ist. Zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, verschaffte sich der Kriminelle über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude, in dem er in der Folge die Gasträume und weitere Räume nach Stehlenswertem durchsuchte. Verschlossene Türen oder Schubladen stemmte er auf. Auch in ein angrenzendes Lager verschaffte er sich gewaltsam Zutritt und durchsuchte es. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge dürfte ihm dabei ein kleinerer Bargeldbetrag in die Hände gefallen sein. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt und übersteigt den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches. Der Polizeiposten Bisingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

