Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände; Einbruch; Widerstand; Kupferdieb

Reutlingen (ots)

Kind von Pkw erfasst

Zum Glück nur leichtverletzt wurde ein vier Jahre altes Kind bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Heidenheimer Straße. Ein 53-Jähriger war gegen 16.15 Uhr mit seinem Opel auf der Heidenheimer Straße in Richtung Nördlinger Ring unterwegs, als plötzlich das Mädchen hinter einem ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug, ohne auf den Verkehr zu achten, über die Straße rannte. Der Opel-Fahrer, der keine Chance hatte, das Kind rechtzeitig zu erkennen, versuchte noch durch eine Bremsung eine Kollision zu vermeiden, touchierte das Mädchen aber dennoch. Ein Rettungswagen brachte die Kleine mit elterlicher Begleitung zur Untersuchung und Beobachtung ins Krankenhaus. (cw)

Deizisau (ES): Fahrzeugbrand

Ein technischer Defekt dürfte derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand eines Fahrzeugs am Sonntagnachmittag im Schießhausweg gewesen sein. Kurz nach 16 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, weil aus dem Motorraum eines geparkten BMW Rauch aufstieg. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Fahrzeugfront bereits lichterloh in Flammen, die von der Feuerwehr gelöscht werden konnten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Unfall auf B 10

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 28 Jahre alter Audi-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf der B 10 erlitten. Der Mann befuhr gegen 12.15 Uhr mit einem A8 die rechte Spur der Bundesstraße von Stuttgart herkommend in Richtung Göppingen. Bei Esslingen-Weil touchierte der Wagen mit den rechten Reifen einen Bordstein neben der Fahrbahn, geriet daraufhin ins Schleudern und prallte anschließend mit der vorderen rechten Fahrzeugseite gegen eine Mauer neben dem rechten Fahrbahnrand. Dort wurde der Audi ausgehebelt, kippte auf die Seite und rutschte mehrere Meter über die Fahrbahn, ehe er am rechten Straßenrand wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Ein durchgeführter Alkoholtest bei dem nach ersten Erkenntnissen leicht verletzten 28-jährigen Fahrer ergab einen vorläufigen Wert von über 1,6 Promille. Er musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Ob der Mann im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wird derzeit geprüft. Der Audi musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 11.500 Euro. Neben dem Rettungsdienst war auch die Straßenmeisterei zur Unfallstelle ausgerückt. Diese musste im Zuge der Unfallaufnahme und Reinigungsmaßnahmen bis etwa 16.40 Uhr voll gesperrt werden. Dies führte zu einem entsprechenden Rückstau.

Eine 54 Jahre alte Autofahrerin versuchte diesem offenbar zu entgehen, indem sie gegen 12.40 Uhr mit ihrem Fiat auf der B 10 wendete und über den Standstreifen mehrere Meter zurück zur Anschlussstelle fuhr. Eine Streifenwagenbesatzung, die das Wendemanöver von den Hedelfinger Brücken aus beobachtet hatte, konnte den Pkw samt Fahrerin wenig später in der Weilstraße einer Kontrolle unterziehen. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Die Autofahrerin wird bei der Bußgeldstelle entsprechend zur Anzeige gebracht. (rd)

Kirchheim / Teck (ES): In Gartenhütte eingebrochen

In eine Laube in einer Gartenanlage in der Saarstraße ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. Zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonntag, 15.30 Uhr, beschädigte der Unbekannte ein Tor des umzäunten Geländes und gelangte so auf das Flurstück. Anschließend verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam über ein Fenster Zutritt zur dortigen Gartenhütte. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (rd)

Esslingen (ES): Bei Kontrolle Widerstand geleistet

Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Esslingen seit Sonntagmorgen gegen einen 19-Jährigen. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der Heranwachsende kurz vor 8.30 Uhr in einem Hotel in der Grabbrunnenstraße, in dem er nicht zu Gast war, aggressiv umhergeschrien und sich geweigert haben, das Gebäude zu verlassen. Erst nach der Verständigung der Polizei durch das Personal verließ der junge Mann das Hotel. Als der 19-Jährige von den hinzugerufenen Beamten in der Franziskanergasse kontrolliert werden sollte, zeigte er sich derart aggressiv und unkooperativ, dass er zu Boden gebracht und geschlossen werden musste. Hiergegen leistete er Widerstand. Der junge Mann wurde nachfolgend zur Dienststelle gebracht. Nachdem er sich beruhigt hatte und dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Heranwachsende auf freien Fuß gesetzt. Er sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Ofterdingen (TÜ): Kupferdieb unterwegs

Ein Kupferdieb hat von Sonntag auf Montag sein Unwesen in der Hafnerstraße getrieben. Zwischen 23 Uhr und 6.30 Uhr entwendete der Unbekannte acht Fallrohre aus Kupfer von einem dortigen Wohnhaus und einem Fabrikgebäude. Die rund vier Meter langen Rohre dürften etwa 2.000 Euro wert sein. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Meßstetten (ZAK): Kaminbrand

Zum Brand eines Kamines in einem Einfamilienhaus in der Marienstraße sind Feuerwehr und Polizei am Sonntagabend gerufen worden. Kurz vor 22 Uhr dürfte sich sogenannter Glanzruß im Kaminschacht entzündet haben. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte hatten alle Bewohner das Haus verlassen. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten vor Ort war, konnte den Brand schnell löschen und so ein weiteres Ausbreiten des Feuers auf das Wohngebäude verhindern. Ein Kaminfeger kümmerte sich in der Folge um die Reinigung des Kamins. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. (cw)

