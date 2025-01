Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Pkw aufgebrochen, vor der Polizei geflüchtet, Unfallgeschehen, erfolgreiche Vermisstensuche, Brandeinsätze

Reutlingen (ots)

In Sportcenter eingebrochen

Freitagnacht sind in der Zeit von 23.30 Uhr bis 08.30 Uhr unbekannte Täter in ein Sportcenter im Industriegebiet Mark-West eingestiegen. Hierzu hebelten sie die Terrassentür des Gebäudes auf. Daraufhin wurden zahlreiche Räume und Schränke durchsucht. Zum erlangten Diebesgut kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts gesagt werden. Die Täter verließen die Örtlichkeit auf demselben Weg, wie sie diese auch betreten hatten. Die polizeiliche Ermittlungsarbeit dauert noch an.

Reutlingen (RT): Einbruch in Telekommunikations-Shop

Bislang unbekannte Täter haben sich am frühen Sonntagmorgen gewaltsam Zutritt zu einem Telekommunikations-Shop in der Wilhelmstraße verschafft. Dafür warfen sie einen Backstein in das Schaufenster des Geschäfts. Anschließend entwendeten sie durch die zerborstene Scheibe mehrere technische Geräte. Trotz sofort eingeleiteter polizeilicher Fahndung, konnten die Täter unerkannt entkommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens und der Wert des Diebesgutes können momentan noch nicht beziffert werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an.

Lichtenstein-Unterhausen (RT): Zahlreiche Pkw aufgebrochen (Zeugenaufruf)

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter im gesamten Ortsbereich Unterhausen über 20 Pkw aufgebrochen. Die Fahrzeuge wurden auf eine bislang unbekannte Art und Weise geöffnet. Vereinzelt wurde das erlangte Diebesgut in unmittelbarer Tatortnähe wieder entsorgt. Insgesamt wurden Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Das Polizeirevier Pfullingen bittet nun weitere Geschädigte aber auch Zeugen der Vorfälle sich unter der Rufnummer 07121/9918-0 zu melden.

Dettingen a.d.E. (RT): Einbruch in Vereinsheim

Samstagnacht haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Vereinsheim in der Buchhalde verschafft. Hierzu brachen sie zwei Zugangstüren auf. In dem Clubhaus wurden zahlreiche Schränke durchsucht. Nach jetzigem Kenntnisstand konnten die Täter kein Diebesgut erlangen. So verließen sie die Örtlichkeit unverrichteter Dinge auf demselben Weg, wie sie diese zuvor betreten hatten. Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an.

Reichenbach an der Fils (ES): Verfolgungsfahrt mit Folgen

Gleich mehreren Strafanzeigen sieht ein 33-jähriger Fahrer eines VW Golfs entgegen, nachdem er sich am Samstagabend in Reichenbach erfolglos versucht hat einer Polizeikontrolle zu entziehen. Der Fahrer fiel den Beamten des Polizeireviers Esslingen gegen 20.00 Uhr in der Siegenbergstraße durch unsichere Fahrweise auf. Als die Beamten mittels der üblichen Anhaltesignale die beabsichtigte Kontrolle anzeigten, fuhr der Beschuldigte in Richtung Stadtmitte davon. Nachdem er mehrfach abgebogen war, kam der Golffahrer dann mit seinem Fahrzeug in der Zeppelinstraße gegen eine Gartenmauer. Anschließend fuhr er noch rückwärts gegen den mittlerweile hinter dem Fahrzeug abgestellten Streifenwagen. Der Fahrer des Polizeiwagens wurde dadurch leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 EUR. Der Beschuldigte wehrte sich daraufhin körperlich gegen die Kontrolle und beleidigte die eingesetzten Beamten. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ließ auf eine erhebliche Alkoholisierung schließen. Ob der 33-Jährige im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, ermitteln die Beamten der Verkehrspolizei Esslingen, die auch die Unfallermittlungen übernommen haben.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Fahrt endet im Gleisbereich

Ein Schaden in bislang unbekannter Höhe ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag, in den frühen Morgenstunden, in Leinfelden-Echterdingen ereignet hat. Ein 24-Jähriger war gegen 03.10 Uhr mit seinem Pkw VW-Golf GTI in der Hohenheimer Straße unterwegs und wollte in die Max-Lang-Straße nach links einbiegen. Er ignorierte nach eigenen Angaben sein Navigationssystem und bog etwas zu spät ab. Hiernach geriet er mit seinem Fahrzeug in den Gleisbereich, welchen er dadurch für eine Stunde blockierte. Weder er noch seine vier Insassen wurden glücklicher Weise verletzt. Lediglich am VW Golf entstand Sachschaden, welcher durch ein Abschleppfahrzeug aus dem Gleisbereich geborgen wurde.

Kirchheim unter Teck (ES): Glühbirne löst Feuerwehreinsatz aus

Zu einem größeren Einsatz sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Samstagnachmittag ausgerückt. Gegen 12.25 Uhr meldete der Betreiber einer Tennishalle in Kirchheim eine Rauchentwicklung am Hallendach, nachdem ein lauter Knall vernommen werden konnte. Vorsorglich wurden die anwesenden 16 Personen aus der Halle verbracht und die Örtlichkeit abgesperrt. Es stellte sich schließlich heraus, dass eine Glühbirne durchgebrannt war und keine Gefahr für Personen und Gebäude bestand. Die Feuerwehr war mit insgesamt 22 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen und der Rettungsdienst mit fünf Kräften und zwei Fahrzeugen vor Ort.

Wendlingen am Neckar (ES): In Werkstatt eingebrochen

Ein Reparaturbetrieb in der Neuwiesenstraße ist in der Nacht von Freitag auf Samstag zum Ziel eines Einbrechers geworden. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich zwischen 23.00 Uhr und 10.00 Uhr über ein Fenster Zutritt in das Gebäudeinnere. Nach aktuellem Ermittlungsstand verließ er jedoch ohne Diebesgut die Halle. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Altenriet (ES): Einbruch in Restaurant (Zeugenaufruf)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es zu einem Einbruch in ein Restaurant in der Nähe des Sportplatzes in Altenriet gekommen. Zwischen 23.45 Uhr und 07.30 Uhr hebelte der bislang noch unbekannte Täter ein Fenster des Restaurants gewaltsam auf. Im Anschluss gelangte er in das Gebäude und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Höhe des Diebesguts ist derzeit unbekannt. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1.000 Euro. Experten der Kriminalpolizei waren zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 07022/9224-0.

Filderstadt (ES): Bagger in Brand geraten

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Sonntagmorgen zu einem Fahrzeugbrand beim Verkehrsübungsplatz Sielmingen ausgerückt. Gegen 05.45 Uhr meldeten Anwohner des danebengelegenen Hofes einen Brand von einem Bagger, welcher sich unter einem Schleppdach neben dem Verkehrsübungsplatz befand. Dies bestätigte sich beim Eintreffen der Rettungskräfte, woraufhin umgehend Löschmaßnahmen durch die Feuerwehr eingeleitet wurden. Zwei heraneilende Bewohner versuchten zuvor den Brand zu löschen und wurden durch den entstanden Rauch leicht verletzt. Eine stationäre Aufnahme war nicht erforderlich. Der in Vollbrand geratene Bagger war nicht mehr fahrbereit und konnte vor Ort belassen werden. Der Sachschaden an dem Bagger beläuft sich auf circa 97.000 Euro. Das Schleppdach wurde durch den Brand nicht beschädigt. Während der Einsatzmaßnahmen kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 22 Kräften, der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug und zwei Kräften im Einsatz. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Kusterdingen (TÜ): Mit Hubschrauber und Suchhunden nach Vermissten gesucht

Rettungs- und Einsatzkräfte haben Samstagnacht im Bereich von Kusterdingen unter anderem mit Personenspürhunden und einem Hubschrauber nach einem vermissten älteren Herrn gesucht. Der Mann hatte gegen 21.00 Uhr seine Wohnanschrift verlassen, woraufhin seine Ehefrau die Polizei verständigte. Nachdem die intensiven Suchmaßnahmen über die gesamte Nacht hinweg nicht zum Erfolg geführt hatten, konnte der Vermisste am Sonntagmorgen gegen 06.00 Uhr auf der B 27 zwischen Tübingen und Dusslingen aufgegriffen werden. Dort ist er Verkehrsteilnehmern spazierend aufgefallen. Der Mann konnte wohlbehalten zu seiner besorgten Frau zurückgebracht werden.

Schömberg (ZAK): Einbruch in Supermarkt

Zwei unbekannte Täter sind am Sonntagmorgen, gegen 03.30 Uhr, in den Edeka-Markt in der Straße Im Grund in Schömberg eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich über einen Nebeneingang gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Im Inneren wurden Tabakwaren im Wert von circa 1.000 Euro entwendet. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen

