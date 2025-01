Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Zigarettenautomat gesprengt, PKW Brand, Schwelbrand

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): PKW-Brand

Am Freitagabend ist es auf der B465 zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Ein 59-Jähriger befuhr gegen 19.00 Uhr mit seinem VW-Golf die Seeburger Steige in Fahrtrichtung Münsingen. Kurz vor der Abzweigung nach Rietheim bemerkte er einen lauten Knall, woraufhin er anhielt. Im weiteren Verlauf bemerkte er Rauch aus dem Motorraum und Flammen am Unterboden seines PKW. Der Brand konnte zunächst mittels Feuerlöschern durch eine eingesetzte Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Münsingen unter Kontrolle und schließlich durch die Feuerwehr Münsingen gelöscht werden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 8.000 Euro. Während der Einsatzmaßnahmen musste die B465 für circa 30 Minuten voll gesperrt werden, was zu leichten Verkehrsbehinderungen führte. Da das Löschwasser zu Glätte auf der Fahrbahn führte, wurde der Bereich durch die Straßenmeisterei Münsingen abgestreut. Des Weiteren wurden entsprechende Warnschilder aufgestellt.

Plochingen (ES): Kind von PKW erfasst (Zeugenaufruf)

Bereits am Donnerstag ist es an der Kreuzung Brühlstraße/Burgstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten 11-Jährigen gekommen. Gegen 18.30 Uhr überquerte der Junge die Brühlstraße in Richtung Burgschule. Kurz bevor er auf der anderen Straßenseite ankam, ging er hinter einem dort parkenden PKW vorbei. Im gleichen Moment setzte der PKW-Lenker sein Fahrzeug zurück und erfasste ihn mit dem Fahrzeugheck. Er zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der Junge versuchte den PKW-Lenker noch durch Klopfen auf die Heckscheibe auf sich aufmerksam zu machen, was jedoch misslang. Der PKW-Lenker fuhr im Anschluss in unbekannte Richtung davon. Beim PKW soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen handeln. Der PKW-Lenker wurde wie folgt beschrieben: männlich, circa 180 cm, circa 40 Jahre, circa 5 fünf Zentimeter langer Vollbart, dunkle, kurze Haare, bekleidet mit einer schwarz/grauen Handwerkerhose und einer dunklen Jacke. Kurz vor der Kollision soll der Mann in Begleitung einer anderen männlichen Person aus einem sich dort befindlichen Lebensmittelmarkt gekommen sein. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Esslingen unter 0711/3990-330 in Verbindung zu setzen.

Wernau (ES): Zu schnell in die Ausfahrt

Zwei Verletzte sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagmittag im Bereich der Ausfahrt der B313 auf die L1207 ereignet hat. Gegen 12.50 Uhr befuhr eine 18-Jährige in einem Ford Fiesta die B313 von Nürtingen kommend in Richtung Plochingen. Nachdem sie die Ausfahrt Wernau befuhr, erkannte sie am Ende der Ausfahrt, dass sie zu schnell unterwegs war. Trotz eingeleiteter Vollbremsung gelang es ihr nicht ihr Fahrzeug an der Einmündung zur L1207 zum Stillstand zu bringen, weshalb sie nahezu unkontrolliert in den dortigen Einmündungsbereich rutschte und dort mit dem von rechts aus Wernau kommenden Smart eines 43-Jährigen kollidierte. Durch den Zusammenstoß erlitt der 43-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand schwere, und die 18-Jährige leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuglenker kamen mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn musste aufgrund auslaufender Betriebsflüssigkeiten durch die Straßenmeisterei Kirchheim gereinigt werden. Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen und einer an der Unfallstelle beschädigten Leitplanke beläuft sich auf geschätzte 14.000 Euro.

Hochdorf (ES): Defekte Heizung löst Einsatz aus

Ein technischer Defekt an einer Heizungsanlage in einem leerstehenden Gebäude ist der Grund eines Einsatzes von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Freitagabend gewesen. Gegen 19.30 Uhr befand sich ein Berechtigter in einem unbewohnten Gebäude in der Straße Wolfsrücken. Beim Betreten des Gebäudes nahm dieser Brandgeruch wahr, weshalb er die Feuerwehr verständigte. Durch die Feuerwehr konnte festgestellt werden, dass ein Defekt an der etwa 40 Jahre alten Heizungsanlage zu einem Schwelbrand führte, welcher sich aber durch austretendes Wasser nicht ausbreitete und praktisch von selbst wieder erlosch. Der Berechtigte wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst vor Ort untersucht, erlitt aber keine Verletzungen. Die Feuerwehr Hochdorf war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand Sachschaden von geschätzten 15.000 Euro.

Filderstadt (ES): Zigarettenautomat gesprengt (Zeugenaufruf)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben am Freitagabend in Filderstadt einen Zigarettenautomaten in der Burgstraße gewaltsam geöffnet. Zeugen hatten gegen 19.45 Uhr explosionsartige Geräusche wahrgenommen und die Polizei verständigt. Bei der Überprüfung durch mehrere Streifenwagenbesatzungen konnte ein schwer beschädigter Zigarettenautomat festgestellt werden, in dem mutmaßlich ein Feuerwerkskörper gezündet worden war. Zigaretten und Bargeld blieben unangetastet. Der Schaden dürfte ersten Schätzungen zufolge circa 2.000 Euro betragen. Zeugen, die Angaben zu dem bzw. den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/70913 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden.

Hechingen (ZAK): Mit Fahrrad gestürzt

Ein Radfahrer ist am Freitagnachmittag alleinbeteiligt auf dem Radweg der Haigerlocher Straße in Fahrtrichtung Hechingen gestürzt. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der 60-Jährige gegen 16.00 Uhr infolge einer medizinischen Ursache zu Fall gekommen sein. Er zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Zum Ausmaß der Verletzungen kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Tübingen (TÜ): Betrunken auf Fahrzeug aufgefahren

Deutlich alkoholisiert ist ein VW-Fahrer gewesen, der am Freitagabend in der Reutlinger Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der 56-Jährige fuhr gegen 20.50 Uhr auf der Reutlinger Straße und wollte an der Blauen Brücke nach links abbiegen. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung erkannte er einen auf dem Linksabbiegestreifen verkehrsbedingt wartenden Skoda Octavia zu spät und fuhr mit geringer Geschwindigkeit auf das Fahrzeug eines 23-Jährigen auf. Der Skoda war mit vier Personen besetzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Unfallverursachers, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Sein Führerschein wurde noch an der Unfallstelle einbehalten. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Gesamtschaden liegt bei schätzungsweise 8.000 Euro.

Tübingen (TÜ) Heftig aufgefahren

Am Freitagabend ist es auf der Reutlinger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 21.20 Uhr befuhr ein 54-jähriger Fahrer eines VW-Sharan die Reutlinger Straße in Fahrtrichtung Reutlingen. Auf Höhe der Einmündung zur Friedrichstraße bemerkte er einen an der roten Lichtzeichenanlage wartenden 56-jährigen Fahrer eines Audi Q3 zu spät und fuhr auf diesen auf. Der Audi Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Eine Einlieferung in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.500 Euro.

