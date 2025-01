Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Missglückte Probefahrt, Unfälle, Einbruch, Hohen Schaden in Kindergarten angerichtet, Erneuter Betrug mit neuer Masche

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Probefahrt ohne Zulassung und Versicherung

Das Polizeirevier Münsingen ermittelt seit Donnerstagnachmittag gegen einen 18-Jährigen u. a. wegen fehlendem Versicherungsschutz seines Pkw. Einer Streifenbesatzung war der Opel Astra des Mannes gegen 16.30 Uhr in der Straße Im Badstuhl aufgefallen, da an diesem keine Kennzeichen angebracht waren. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war und auch keine Versicherung bestand. Da der 18-Jährige den Wagen jedoch verkaufen wollte, unternahmen er und ein interessierter Käufer die Probefahrt im öffentlichen Verkehrsraum kurzerhand ohne Kennzeichen und Versicherungsschutz. Neben dem 18-Jährigen erwartet nun auch den 49-jährigen Autokäufer eine Strafanzeige. (gj)

Köngen (ES): Mit dem E-Scooter gestürzt

Mit dem E-Scooter sind zwei Mädchen am Freitagvormittag in der Unterdorfstraße gestürzt. Die beiden 16 und 15 Jahre alten Jugendlichen waren gegen 10.50 Uhr verkehrswidrig zu zweit auf dem Elektroroller auf der Unterdorfstraße in Richtung Plochinger Straße unterwegs. Als die ältere Fahrerin mit dem Roller über den abgesenkten Bordstein auf den Gehweg wechseln wollte, kamen sie aus dem Gleichgewicht und stürzten in der Folge auf die Fahrbahn. Dabei wurden die Mädchen so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden mussten. (cw)

Neckartenzlingen (ES): In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte in der Straße Auwiesen ist von Donnerstag auf Freitag eingebrochen worden. Über eine aufgehebelte Tür gelangte der Täter zwischen 23.30 Uhr und 8.30 Uhr in den Gastraum. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß der Unbekannte auf ein Tablet und entsprechendes Zubehör, mit dem er unerkannt flüchtete. Der Polizeiposten Neckartenzlingen ermittelt. (rd)

Plochingen (ES): Von vermeintlichen Bankmitarbeitern betrogen (Zeugenaufruf / Warnhinweis)

Ein Mann aus Plochingen ist im Laufe des Donnerstags von vermeintlichen Bankmitarbeitern um mehrere hundert Euro betrogen worden. Am Nachmittag rief eine selbsternannte Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes bei dem späteren Geschädigten an und gaukelte ihm eine Bestellung von seinem Konto bei einem Versandhandel über mehrere tausend Euro vor. Zu angeblichen Überprüfungszwecken kündigte die Betrügerin die Abholung der EC-Karte des Mannes durch einen angeblichen Kollegen an. Im Telefonat gab der Plochinger außerdem seine PIN preis. Wenig später erschien ein Komplize der Anruferin bei dem Mann und ließ sich die Bankkarte aushändigen. Im weiteren Verlauf wurden vom Konto des Geschädigten mehrere hundert Euro abgebucht. Der Abholer ist circa 30 Jahre alt, ungefähr 185 Zentimeter groß und von normaler Statur. Er hat dunkle Haare und trug zur Tatzeit einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war der Hochdeutsch sprechende Unbekannte mit einem dunklen Anorak sowie einer dunklen Hose. Zeugen, die ab 14.30 Uhr im Bereich der Wilhelmstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Abholer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 zu melden. Nur einen Tag zuvor war eine Seniorin aus Altbach Opfer derselben Betrugsmasche geworden (siehe Pressemitteilung vom 23.01.2025 / 11.35 Uhr).

Die Polizei warnt daher:

- Geben Sie niemals persönliche Daten, Konto- oder Kreditkartendaten, Passwörter, PIN oder sonstige Zugangsdaten preis - weder am Telefon noch an der Haustür.

- Ihre Bank wird sich nie bei Ihnen melden und bspw. nach einer TAN oder PIN fragen oder Ihre EC-Karte persönlich bei Ihnen abholen.

- Wenn Sie Opfer eines solchen Betrugs wurden, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (mr)

Rottenburg (TÜ): Vorfahrt nicht beachtet

Schaden in Höhe von etwa 7.500 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der B 28 zwischen der Anschlussstelle zur Autobahn und Rottenburg entstanden. Ein 76-jähriger Audifahrer befuhr gegen 5.45 Uhr die L 361 von Seebronn kommend und wollte an der Einmündung der B 28 nach links in Richtung Rottenburg abbiegen. Hierbei übersah er den Mercedes eines 36-Jährigen, der auf der B 28 in Richtung Rottenburg fuhr und nach links in Richtung Seebronn abbiegen wollte. Es kam zur Kollision wonach der Audi nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt wurde. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde der einsetzende Berufsverkehr durch die Polizei geregelt. Verletzte Personen waren nicht zu verzeichnen. (tr)

Bitz (ZAK): Kindergarten-Neubau beschädigt (Zeugenaufruf)

Unbekannte Täter haben im Kindergarten-Neubau in der Wilhelmstraße in Bitz ihr Unwesen getrieben und dabei einen hohen Sachschaden angerichtet. Die Tat dürfte sich im Zeitraum vom 17.01. bis 20.01.2025 ereignet haben und wurde nun erst festgestellt. Der oder die Täter drangen dabei unbefugt in das noch im Bau befindliche Gebäude ein und unterbrachen die Stromverbindung zu einer mobilen Heizzentrale, die daraufhin ausfiel. Infolgedessen gefror das Wasser in den Leitungen, welche daraufhin platzten. Das ausgetretene Wasser richtete weitere Schäden am Fußboden an. Ebenso wurde das Heizgerät in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des angerichteten Sachschadens kann noch nicht beziffert werden, dürfte jedoch mehrere tausend Euro betragen. Der Polizeiposten Winterlingen hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07434/9390-0 um Zeugenhinweise zu verdächtigten Beobachtungen rund um die Baustelle. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell