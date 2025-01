Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände; Räuberischer Diebstahl

Reutlingen (ots)

Bei Sturz verletzt

Ein 34-Jähriger musste nach einem Sturz am Donnerstagnachmittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war gegen 17.30 Uhr mit einem E-Scooter auf dem Gehweg der Hauffstraße in Richtung Innenstadt unterwegs und kam dabei alleinbeteiligt zu Fall. Nach derzeitigem Kenntnisstand war auf Höhe eines abgesenkten Bordsteins das Vorderrad des Fahrzeugs weggerutscht. Aufgrund seiner beim Sturz erlittenen Verletzungen kam der Mann zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. (mr)

Reutlingen (RT): Rotlicht missachtet

Die Missachtung einer Rot zeigenden Ampel ist nach derzeitigem Kenntnisstand die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag in Betzingen ereignet hat. Kurz nach 16.30 Uhr befuhr eine 59 Jahre alte Frau mit einem Kia die L 384 von Ohmenhausen herkommend und fuhr ersten Erkenntnissen zufolge trotz Rotlichts in die Kreuzung mit der Julius-Kemmler-Straße ein. In der Folge kam es zur Kollision mit dem Hyundai eines 22-Jährigen, der seinerseits von der B 28 kommend bei Grün nach links in die Jettenburger Straße abbiegen wollte. Beim Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Blechschaden dürfte sich insgesamt auf circa 10.000 Euro belaufen. (mr)

Metzingen (RT): Kontrolle über Fahrzeug verloren

Eine Seniorin hat am Donnerstagvormittag die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und einen Verkehrsunfall verursacht. Die 82-Jährige wollte gegen 10.15 Uhr ihren Mercedes-Benz auf einem Parkplatz in der Neuffener Straße abstellen. Vermutlich aufgrund eines kurzen Unwohlseins verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen und beschleunigte damit. Der Mercedes durchbrach daraufhin einen Zaun, durchfuhr die dahinterliegende Hecke und kollidierte auf der Neuffener Straße mit dem querenden Skoda eines 75-Jährigen. Dessen Pkw drehte sich dadurch um 180 Grad und kam auf einer Verkehrsinsel zum Stehen. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu und benötigte zunächst keinen Rettugsdienst. Er wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Die Unfallverursacherin war ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen sowie dem Zaun, der Hecke und einem Verkehrszeichen auf der Verkehrsinsel beläuft sich auf etwa 12.500 Euro. (ms)

Esslingen (ES): Wohnungsbrand

Zum Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Holzwiesenstraße im Stadtteil Wilflingshausen sind die Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst am Donnerstagabend ausgerückt. Gegen 22.15 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Wohnzimmer der Erdgeschosswohnung bereits in Flammen, die Hausbewohner hatten das Gebäude schon verlassen. Durch den raschen und professionellen Einsatz der Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 28 Feuerwehrleuten anrückte, konnte der Brand so schnell gelöscht werden, dass ein Übergreifen der Flammen auf das komplette Gebäude verhindert werden konnte. Während die betroffene Wohnung derzeit nicht mehr bewohnbar ist, konnten die anderen Hausbewohner nach entsprechenden Lüftungsmaßnahmen der Feuerwehr wieder zurück in ihre Wohnungen. Die drei Inhaber der betroffenen Wohnung mussten vom Rettungsdienst wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 70.000 Euro belaufen. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die nach derzeitigen Erkenntnissen auf einen mit Wachskerzen beleuchteten Christbaum hindeuten könnten. (cw)

Esslingen (ES): Brand auf Gartengrundstück

Noch unklar ist die Ursache eines Brandes auf einem Gartengrundstück auf der Gemarkung Oberhof, im Bereich des Pfostenäckerwegs. Die Besatzung eines Rettungswagens hatte gegen 23.30 Uhr auf ihrer Fahrt auf der Schorndorfer Straße (L1150) Feuerschein im Gelände bemerkt. Weil sie aber nicht sicher waren, ob es sich um ein Lagerfeuer handelte, überprüften sie die Örtlichkeit, stellten den Brand fest und alarmierten die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits mehrere Holzverschläge und ein Holzschuppen auf dem Grundstück im Vollbrand, der in der Folge von der Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 35 Feuerwehrleuten im Einsatz war, gelöscht wurde. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen zur Brandursache an der mit Ofen und Herd ausgestatteten Hütte, in der auch diverse Maschinen und elektrische Geräte untergebracht waren, aufgenommen. Hinweise, die auf eine vorsätzliche Brandlegung hindeuten könnten, liegen bislang nicht vor. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. (cw)

Nürtingen (ES): Vorfahrt missachtet und kollidiert

Ein verletzter Pkw-Lenker und ein Schaden von mindestens 16.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls in der Großbettlinger Straße am frühen Donnerstagabend. Kurz nach 18 Uhr war ein 20 Jahre alter Skoda-Lenker auf der Großbettlinger Straße unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah er beim Abbiegevorgang in die Bühlstraße einen vorfahrtsberechtigten Audi, den eine 58-Jährige fuhr. Nach dem Zusammenprall mit dem Audi lenkte der 20-Jährige seinen Wagen noch nach rechts und kollidierte dort mit einem Gartenzaun. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Unfallverursacher zur Behandlung in eine Klinik. Sein Skoda wurde so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (gj)

Großbettlingen (ES): Unfallverursacher muss Führerschein abgeben

Ein Unfallverursacher musste am Donnerstagabend seinen Führerschein abgeben. Der Senior hatte sein Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Nürtinger Straße abgestellt. Beim Ausparken gegen 19.45 Uhr blieb der Mann an einem sehr knapp daneben stehenden VW Crafter sowie einem Gartenzaun hängen. Ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Er konnte kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Bei der Kontrolle des Fahrers stellten die Beamten eine Alkoholfahne bei ihm fest. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 0,7 Promille. Zudem ergaben sich Verdachtsmomente, dass er noch unter Medikamenteneinfluss stehen könnte. Deswegen wurde neben der fälligen Blutentnahme auch ein freiwilliger Urintest durchgeführt. Die Fahrerlaubnis des älteren Mannes wurde sichergestellt. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Nicht alltäglicher Unfall

Ein nicht alltäglicher Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagvormittag in Oberaichen ereignet. Ein 88-Jähriger war kurz nach neun Uhr mit einem Skoda auf der Paracelsusstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Hierbei musste der Senior eine mit Warnschildern gekennzeichnete Baustelle passieren. Als sich der Pkw auf Höhe der Baustelle befand, schwenkte ein 55-Jähriger mit der Schaufel eines Baggers auf die Fahrbahn und krachte mit der rechten Seite des Autos zusammen. Der Bagger stand zu diesem Zeitpunkt auf dem Baustellengelände. Glücklicherweise blieben der Autofahrer sowie seine 86 Jahre alte Beifahrerin ersten Erkenntnissen nach unverletzt. An dem Skoda entstand jedoch erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 7.000 Euro. (ms)

Reichenbach (ES): Rauch in Wohngebäuden

Rauch in zwei Mehrfamilienhäusern hat am Donnerstag für Aufregung in der Danziger Straße gesorgt. Gegen 11.50 Uhr war der gemeinsamen Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein ausgelöster Rauchmelder in einem der Gebäude gemeldet worden. Nachdem sich der Rauch bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften angerückt war, ausgebreitet hatte, wurden eines der Häuser vollständig sowie die betroffenen Bereiche des Nachbarhauses vorsorglich geräumt und die Bewohner vorübergehend im Rathaus untergebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte im Zuge von Schweißarbeiten die Dehnfuge zwischen den beiden Gebäuden in Brand geraten sein, was folglich zu der Rauchentwicklung im Inneren führte. Verletzt wurde niemand. Ein Rettungswagen war vorsorglich vor Ort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. (rd)

Nürtingen (ES): Renitenter Ladendieb (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Nürtingen seit Donnerstagmittag gegen einen Unbekannten. Der Mann war kurz vor 13.30 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Kirchstraße vom Ladendetektiv bei einem Diebstahl ertappt und angesprochen worden. Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein Gerangel, dass sich auch in den Außenbereich verlagerte. Als der Unbekannte dort eine Flasche Reiniger an sich nahm und damit drohte, griff eine Passantin ein und nahm dem Mann die Flasche ab. Letztendlich gelang es dem Täter, der zwei Parfums entwendete, sich loszureißen und zu flüchten. Er ist circa 16 bis 22 Jahre alt und hat stirnlange, dunkle Haare. Bekleidet war er mit einer beige/cremefarbenen Daunenjacke, einer grauen Jogginghose sowie weißen Turnschuhen. Zeugenhinweise zum Täter werden unter der Telefonnummer 07022/9224-0 erbeten. (mr)

Mössingen (TÜ): Zeugen zu Verkehrskontrolle gesucht

Der Polizeiposten Mössingen sucht unter Telefon 07473/9521-0 nach Zeugen zu einer Verkehrskontrolle, bei der am Donnerstagmorgen ein Roller-Lenker und ein Polizeibeamter leicht verletzt worden sind. Eine Streife der Tübinger Verkehrspolizei führte kurz nach acht Uhr eine Verkehrskontrolle in der Mössinger Bahnhofstraße durch. Ein Beamter wollte hierbei einen von der Grabenstraße herfahrenden Lenker eines Motorrollers kontrollieren und gab entsprechende Anhaltezeichen. Der Zweirad-Lenker verringerte nach derzeitigem Ermittlungsstand daraufhin seine Geschwindigkeit nahezu bis zum Stillstand. Kurz vor dem Polizeibeamten gab er jedoch Gas und fuhr direkt auf ihn zu. In der Folge erfasste er den Polizisten, der sich an dem Fahrer festhielt. Nach einigen Metern stürzten beide auf der Gegenfahrbahn zu Boden und verletzten sich. Im Anschluss wurden dem Roller-Lenker Handschließen angelegt. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 25-Jährige mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand. Ein entsprechender Test verlief positiv. Zudem ist er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Außerdem ist das Zweirad nicht versichert und die Besitzverhältnisse müssen noch geklärt werden. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. (ms)

Nehren (TÜ): Auffahrunfall auf Bundesstraße

Zu einem Auffahrunfall im Feierabendverkehr ist es am Donnerstagnachmittag auf der B 27 bei Nehren gekommen. Der 81 Jahre alte Lenker eines VW war gegen 16.45 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Ofterdingen unterwegs und krachte ins Heck eines Fiat, dessen 21-jährige Lenkerin im Rückstau abgebremst hatte. Durch die Wucht des Aufpralls wurden an beiden Autos die Airbags ausgelöst. Die Fahrzeuge mussten später abgeschleppt werden. Den Sachschaden beziffert die Polizei insgesamt auf schätzungsweise 25.000 Euro. Die beiden Beteiligten wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren sie unverletzt geblieben. (mr)

Schömberg (ZAK): Ausfahrt verpasst und in den Straßengraben gefahren

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der L435 ist ein Pkw-Lenker leicht verletzt worden. Ein 83-Jähriger befuhr kurz vor 19.30 Uhr mit einem BMW die Landstraße von Schörzingen kommend in Richtung B27. Offensichtlich aus Unachtsamkeit übersah der Mann die Einmündung in die Bundesstraße und fuhr stattdessen geradeaus über einen Grünstreifen von der Fahrbahn ab und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem Straßengraben. Der Wagen kam letztlich auf einer Wiese zum Stillstand. Mit leichten Verletzungen wurde der 83-Jährige durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem BMW entstand ein Schaden von mindestens 10.000 Euro. Dieser musste abgeschleppt werden. (gj)

