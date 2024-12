Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind

Frankenthal (ots)

Am 18.12.2024, gegen 07.45 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Mann aus Frankenthal die Wormser Straße in Richtung Wormser Tor. Als er in Höhe der Fußgängerampel an der dortigen Grundschule war, querte plötzlich ein 9-jähriger Junge trotz Rot zeigender Fußgängerampel die Straße und stieß mit dem Pkw zusammen. Der Junge wurde hierbei leicht verletzt, am Pkw entstand augenscheinlich kein Schaden.

