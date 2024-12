Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Frankenthal (ots)

Am 18.12.2024, gegen 17:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen im Neumayerring in Frankenthal. Eine 59-jährige Fahrzeugführerin missachtete mit ihrem PKW die Vorfahrt, als sie aus einem Seitenarm der o.g. Straße nach rechts auf die "Hauptstraße" abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Transporter, der in Fahrtrichtung Eisenbahnstraße unterwegs war und infolge eines damit verbundenen Ausweichmanövers mit einem weiteren Fahrzeug im Gegenverkehr zusammenstieß. Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Zwei Personen wurden durch den Verkehrsunfall leichtverletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 40.000 EUR Schaden. Der betroffene Straßenteil war während der Verkehrsunfallaufnahme für ca. 1,5h in beide Richtungen gesperrt.

