Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrere Einbrüche

Limburgerhof/Mutterstadt/Schifferstadt (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag hebelte unbekannte Täterschaft die Eingangstür des Geschäftes Matratzen Concord in Limburgerhof auf und gelangten so ins Gebäudeinnere. Die Täter entwendeten einen Tresor mit einem niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Zu einem weiteren Einbruch kam es ebenfalls in der Nacht von Montag auf Dienstag in das Gebäude des ehemaligen Praktikermarktes in Mutterstadt. Hier hebelte die unbekannte Täterschaft die Tür auf, um ins Gebäudeinnere zu gelangen. Ob und was entwendet wurde, ist bislang unklar. Täterhinweise liegen keine vor. Am Dienstagabend beobachtete eine Nachbarin über ihre Überwachungskameras, wie drei unbekannte Personen vom Nachbarhaus wegrennen. Das Haus im Tannenweg in Schifferstadt ist derzeit unbewohnt. Vor Ort konnte durch die Polizei festgestellt werden, dass das Küchenfenster aufgehebelt wurde. Bislang ist noch nicht abschließend geklärt, ob etwas aus dem Haus entwendet wurde. Die drei unbekannten Personen waren offensichtlich dunkel gekleidet und seien in Richtung Herzog-Otto-Straße geflüchtet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell