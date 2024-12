POL-PDLU: Streitigkeiten - Mann in Gewahrsam genommen

Altrip (ots) - Am Montagabend gegen 20:45 Uhr touchierte ein PKW-Fahrer einen geparkten PKW am Straßenrand in der Römerstraße. Vor Ort konnte ein 80-jähriger als Unfallverursacher ausgemacht werden. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass sich der 80-jährige offensichtlich in einem schwachen körperlichen Zustand befindet. Aufgrund bestehender Zweifel an der Fähigkeit zum sicheren Führen eines Kraftfahrzeuges wurde der Führerschein sichergestellt ...

