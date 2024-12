Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall

Altrip (ots)

Am Montagabend gegen 20:45 Uhr touchierte ein PKW-Fahrer einen geparkten PKW am Straßenrand in der Römerstraße. Vor Ort konnte ein 80-jähriger als Unfallverursacher ausgemacht werden. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass sich der 80-jährige offensichtlich in einem schwachen körperlichen Zustand befindet. Aufgrund bestehender Zweifel an der Fähigkeit zum sicheren Führen eines Kraftfahrzeuges wurde der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Der PKW wurde durch den Sohn des Fahrers abgeholt.

